Jacques Villeneuve heeft zich kritisch uitgelaten over de voortdurende teleurstellingen bij Ferrari. De wereldkampioen Formule 1 van 1997 begrijpt niet waarom het Italiaanse team, ondanks jaren van fouten, nog altijd niet leert van het verleden. “Ferrari kan het zich niet veroorloven zich volledig op 2026 te richten.”

“Ferrari leert nooit”, meent Villeneuve. “Ze scheppen altijd verwachtingen die ze vervolgens niet kunnen waarmaken. In 2023 riepen ze nog dat ze de snelste Formule 1-auto ooit hadden gebouwd, maar die SF-23 bleek verschrikkelijk. Ze maken steeds weer dezelfde fout. En ik begrijp niet waarom.”

Ook in 2025 kan Ferrari de hoge verwachtingen niet inlossen. Charles Leclerc stond tot nu toe slechts drie keer op het podium, Lewis Hamiltons sprintzege in China bleek vooralsnog niet meer dan een pleister op de wonde. In Maranello neemt de druk dan ook toe, de positie van teambaas Fred Vasseur schijnt naar verluidt zelfs onder druk te staan, en volgens Villeneuve is dat volkomen logisch.

De Canadees begrijpt echter dat Vasseur met de rug tegen de muur staat. “In theorie zou het logisch zijn om je volledig op 2026 te richten. Maar Ferrari kan zich die luxe niet veroorloven. Niet voor zichzelf en zeker niet voor de Italiaanse fans”, stelt Villeneuve. “Vasseur zit nu in zijn derde jaar. Dat is doorgaans het moment waarop Ferrari-bazen worden ontslagen. De druk wordt nu pas echt voelbaar.”

Ferrari is volgens Villeneuve een team van uitersten: “Of je behaalt uitzonderlijk succes en wordt een held, of je ligt eruit – net als Vettel, Alonso, Prost en Mansell.”

