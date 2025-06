Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is niet aanwezig tijdens het verdere Oostenrijkse Grand Prix-weekend. Dat heeft zijn team op zondag bekendgemaakt. De Fransman vliegt vanwege ‘persoonlijke redenen’ weer terug naar huis, en mist zo de race op de Red Bull Ring. Vasseur wordt vervangen door de Belgische Jérôme d’Ambrosio.

Het is de eerste keer sinds zijn aantrede in 2023 dat Frédéric Vasseur een race mist. Volgens een officiële woordvoerder van het team is de Fransman “niet op het circuit vandaag. Hij moet vanwege persoonlijke redenen terug naar huis.” Hij wordt vervangen door plaatsvervangend teambaas en hoofd van de Ferrari Driver Academy Jérôme d’Ambrosio. De uit Etterbeek afkomstige D’Ambrosio reed zelf tussen 2011 en 2012 onder de Belgische vlag in de Formule 1, en werkt sinds afgelopen oktober voor de Scuderia.

Timing

De afwezigheid van Vasseur komt voor Ferrari op geen fijn moment. Het team beleefde op de zaterdag in Spielberg de beste kwalificatiesessie van het seizoen. Charles Leclerc kon zelfs een plek op de eerste startrij bemachtigen, naast polesitter Lando Norris, terwijl Lewis Hamilton als vierde aan de race mag beginnen. Vasseur ligt ondertussen zelf al een tijdje onder vuur bij Ferrari, na de slechte seizoenstart van het team, en heeft volgens verschillende Italiaanse media nog tot en met de GP Groot-Brittannië om het tij te keren.

Plaatsvervangend teambaas Jérôme d’Ambrosio staat op de zondag in Oostenrijk door de afwezigheid van Frédéric Vasseur aan het roer bij Ferrari (Getty Images)

