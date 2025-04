We hebben nog maar net met onze ogen geknipperd, of er zijn alweer twee Grands Prix verreden in 2025. Het huidige Formule 1-seizoen is ruimschoots begonnen, het derde raceweekend staat voor de deur. Voor Ferrari heeft het jubileumjaar nog niet uitgepakt zoals gehoopt. De Scuderia heeft ‘slechts’ zeventien punten gescoord en bezet de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. De slechtste seizoensstart in jaren is een feit.

Mede door de dubbele diskwalificatie in Shanghai staat Ferrari op zeventien punten in het constructeurskampioenschap. Debutant Lewis Hamilton, die tijdens de sprintrace in China nog als eerste over de streep kwam, scoorde tot nu toe negen punten, terwijl teamgenoot Charles Leclerc er acht verzamelde. Daarmee staat het team op de vijfde plaats in het kampioenschap. Sinds de invoering van het huidige puntensysteem in 2010 is Ferrari – van oudsher een van de grootmachten in de Formule 1 -nog nooit zo slecht aan een seizoen begonnen.

Teleurstellende seizoenen

De laatste keer dat Ferrari zo teleurstellend aan het jaar begon, was in 2020. Na twee races stond de teller in Maranello op negentien punten. Charles Leclerc eindigde als tweede tijdens de openingsrace in Oostenrijk en scoorde daarmee waardevolle punten voor het team. Echter, na een crash tussen hem en teamgenoot Sebastian Vettel tijdens de daaropvolgende GP van Stiermarken duurde het lang voordat er nieuwe punten bijkwamen. Ferrari sloot dat covid-seizoen af op de zesde plaats.

Ook in 2014 kende Ferrari een moeizame start. Met de introductie van het hybride-tijdperk konden coureurs Fernando Alonso en Kimi Räikkönen in de eerste twee Grands Prix slechts dertig punten scoren. Geen dramatische start, maar de Scuderia legde het duidelijk af tegen concurrenten als Mercedes, Red Bull en Williams. Toch verbleekte dat bij de rampzalige seizoensstart van 2009. De F60 bleek zo weinig competitief dat Ferrari in de eerste twee races geen enkel punt scoorde. Een reeks kostbare fouten leidde ertoe dat het team na twee Grands Prix slechts de tiende plaats in het klassement bezette.

