De derde race van het huidige seizoen staat alweer voor de deur! De Japanse Grand Prix wordt dit weekend verreden – een favoriet bij zowel fans als coureurs, niet in de laatste plaats vanwege het geweldige Suzuka Circuit en de uitzinnige Japanse supporters. Bovendien belooft ook het weerbericht dit jaar een belangrijke rol te spelen tijdens de GP van Japan. Zei d’r iemand regenrace?

Tijdens de eerste twee Grands Prix van het nieuwe jubileumjaar werden we al getrakteerd op een spectaculaire regenrace in Australië en een ietwat saaie, droge race in China. De vraag is wat het weer tijdens de aankomende Grand Prix in Japan gaat doen. Ook zonder neerslag staat het Suzuka International Racing Course garant voor veel actie op de baan, al zijn de weergoden ons Formule 1-fans misschien wel goed gezind. Bekijk hier het weerbericht voor de GP van Japan!

Weerbericht GP Japan

Japan, het land van de rijzende zon? Waar het deze week nog erg aangenaam is in Suzuka, belooft het richting het weekend steeds grijzer te worden op en rond het circuit. Op vrijdag, wanneer de eerste vrije trainingen worden verreden, is het nog redelijk zonnig en wordt het zo’n 14 tot 17 graden Celsius. Het zou bovendien droog moeten blijven tijdens de eerste sessies op het circuit. Goed nieuws voor Red Bull-debutant en thuisheld Yuki Tsunoda, die alle testmeters in de RB21 goed zal kunnen gebruiken.

Op zaterdag, wanneer de kwalificatie op het programma staat, wordt het al minder behaaglijk in Japan. De bewolking neemt toe en het wordt niet warmer dan 16 graden Celsius. Bovendien wordt er neerslag voorspeld, al bedraagt de kans op regen op dit moment slechts 10 procent. Tijdens de Grand Prix op zondag slaat het weer tenslotte nog verder om. Met een maximale temperatuur van 18 graden Celsius wordt het iets warmer, al zou het ook de hele dag kunnen regenen in Suzuka. De kans op neerslag bedraagt op dit moment liefst 85 procent! Garanties biedt dat Max Verstappen en consorten natuurlijk niet; het weer kan immers snel omslaan.

