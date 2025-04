Yuki Tsunoda slaagde er op Suzuka niet in om te doen waarvoor hij als vervanger van Liam Lawson naar Red Bull werd gehaald: punten scoren. Toch heeft de Japanner indruk gemaakt op Christian Horner, die ervan overtuigd is dat de prestaties naarmate het seizoen vordert alleen maar zullen verbeteren.

Yuki Tsunoda trapte het raceweekend in Japan, waar hij zijn Red Bull-debuut maakte, goed af. In zowel de eerste als de derde vrije training voor de Grand Prix van Japan eindigde hij in de top tien. In de kwalificatie bleef de Japanner echter steken op de vijftiende plaats, al startte hij door een gridstraf van Carlos Sainz uiteindelijk als veertiende. Door een klein foutje in zijn laatste ronde had hij een halve seconden achterstand op teamgenoot Max Verstappen, maar zijn achterstand was nog steeds minder dan Liam Lawson in elk van zijn drie kwalificatiesessies op Verstappen had.

Horner is tevreden over het weekend van Tsunoda en ziet precies waar het misging. “VT1 was erg sterk, VT3 was prima. In Q1 was hij slechts een tiende verwijderd van Max, maar in Q2 maakte hij een fout. Hij was 15 kilometer per uur sneller dan normaal in bocht één, had een moment, en daardoor liep hij de rest van de ronde achter de feiten aan. En dus kwalificeerde hij zich als veertiende”, analyseert hij.

Inhaalacties van Tsunoda

Tsunoda haalde Lawson in de openingsronde in en ging, dankzij een slimme strategische keuze, ook voorbij aan Pierre Gasly. In een race met slechts vijftien inhaalacties was Tsunoda, na Jack Doohan, de coureur die de meeste posities won. “Ik denk dat hij hoger had geëindigd als hij zich beter had gekwalificeerd”, vermoedt Horner. “Hij haalde in, had een undercut op Pierre Gasly en bracht de rest van de middag door met het kijken naar de achtervleugel van Fernando Alonso, in een race waarin ik me niet kan herinneren dat ik inhaalacties heb gezien”, is hij positief.

Met geen uitvallers in de race waren de twee inhaalacties niet genoeg voor een puntenfinish, waardoor Red Bull met de RB21 van hun tweede rijder na drie races in het Formule 1-seizoen nog steeds puntloos is. Horner ziet liever het grotere plaatje. “Yuki heeft zich in het team gevestigd en zeer goede feedback gegeven. Ik denk dat we, nu hij zijn draai aan het vinden is in het team, de komende races zullen zien dat de prestaties vooruit zullen gaan”, voorspelt hij.

