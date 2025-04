Yuki Tsunoda reed vrijdag zijn eerste officiële trainingssessies voor het team van Red Bull. Op zijn thuiscircuit in Suzuka klokte de Japanner de zesde en de achttiende tijd. Waar de tweede vrije training werd opgeschrikt door liefst vier rode vlaggen, zat de 24-jarige coureur in de eerste sessie vlak achter teamgenoot Max Verstappen. Horner is tevreden over deze eerste resultaten van Tsunoda, maar benadrukt dat hij pas net is begonnen.

Max Verstappen was in de eerste vrije training in Japan goed voor een rondetijd van 1:29.065. Zijn kersverse teamgenoot, Yuki Tsunoda, bleef daar slechts 0,107 seconde op achter. Er werd direct gesuggereerd dat Tsunoda met een opgevoerde motor reed ten opzichte van Verstappen, maar volgens Red Bull-teambaas Christian Horner beschikten beiden over hetzelfde materiaal.

“Ze hadden allebei dezelfde motormodus,” aldus Horner tegenover Sky Sports. “Ik denk dat dit een positief begin is voor Tsunoda; hij kent het circuit hier heel goed. Daarbij is zijn feedback in de auto heel duidelijk en heel beknopt. Dat gezegd hebbende, is dit nog maar het begin van zijn reis met ons team – er valt nog genoeg te ontdekken.” De terugkoppelingen van Tsunoda naar het team waren in het verleden een doorn in het oog van Horner en de Red Bull-teamleiding, maar de Japanner heeft zich over de afgelopen vier seizoenen duidelijk ontwikkeld.

‘Gok met Lawson duurde te lang’

“Tsunoda heeft in een situatie met veel druk zeker een positieve start gemaakt,” aldus Horner. “Daar moet hij gedurende het weekend gewoon op voortbouwen. Voor Red Bull brengt hij veel ervaring met zich mee. Daarom denk ik dat zijn kennis erg nuttig is. Dit seizoen draait het allemaal om ontwikkeling, en daarom hebben we deze beslissing (rijderswissel, red.) al vroeg genomen. Lawson was er ook wel gekomen, maar dat had misschien vijf, zes of zeven races geduurd – misschien zelfs een half seizoen. Die tijd hebben we simpelweg niet. Intern hebben we gewoon een knoop doorgehakt: ‘De pleister moet eraf.’ Dat is wat we hebben gedaan.”

“Tsunoda is in het diepe gegooid en doet het voorlopig goed,” besloot Horner. Hij voegde er wel aan toe dat het team een andere auto moet gaan bouwen voor de Japanner. “We moeten een andere set-up aanbieden,” legde hij uit. “Het vermogen van Verstappen om snelle rondetijden uit de auto te persen is uniek. Daarom denk ik dat het goed is om de tweede coureur een kalmer pakket te geven. Dat geeft een stabiel en voorspelbaar gevoel. Misschien levert dat niet de snelste auto op, maar het kweekt wel meer vertrouwen.”

