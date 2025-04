Antonio Pérez Garibay, de vader van voormalig Formule 1-coureur Sergio Pérez, kan maar moeilijk verkroppen dat zijn zoon niet meer meedoet in de koningsklasse. Nu het tweede Red Bull-stoeltje na Liam Lawson opnieuw naar een nieuwe coureur gaat, te weten Yuki Tsunoda, deelt hij een opvallende complottheorie. De teamgenoten van Max Verstappen zouden volgens hem altijd over een andere auto beschikken.

Papa Pérez was onlangs te gast in de Spaanstalige Formula de Dos-podcast. Daar deed hij een boekje open over de tweede coureurs bij Red Bull en beweerde hij dat het team twee verschillende auto’s bouwt. Hij stelde zelfs dat regerend kampioen Max Verstappen het zwaar zou krijgen als hij een keer in de tweede bolide zou worden gezet. “Wat ik nu ga zeggen, zal voor veel commotie zorgen”, begon hij zijn pleidooi. “De auto met nummer 1 (Verstappen, red.) was nooit hetzelfde als de auto met nummer 11 (Pérez, red.).

‘Auto’s waren nooit hetzelfde’

“Als je Verstappen in de auto van Checo had gezet, was hij ook nooit verder gekomen dan de eerste kwalificatiesessie, laat staan dat hij de andere Red Bull had ingehaald”, vervolgde hij. “Hij zou het absoluut niet beter doen. Het ligt aan de auto’s – die waren gewoon nooit hetzelfde. Ik hoop dat dat tegenwoordig anders is en dat Yuki (Tsunoda, red.) in Japan gewoon de beste auto krijgt die Red Bull hem kan geven. Anders zou het teleurstellend zijn voor de Japanse fans – hij verdient het om de beste middelen te krijgen.”

Onlangs suggereerde Sergio Pérez dat hij werkt aan een rentree in de Formule 1. Cadillac-topadviseur Mario Andretti bevestigde later dat het nieuwste team interesse heeft in de 35-jarige Mexicaan. “Hij had kansen om dit jaar nog in de Formule 1 te blijven”, lichtte zijn vader toe. “Maar het niveau van die teams was niet goed genoeg voor hem. Hij verdient het om vooraan te vechten.”

