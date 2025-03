Voormalig Formule 1-coureur Sergio Pérez sluit niet uit dat hij ooit terugkeert naar de koningsklasse. Nadat zijn contract met Red Bull vorig jaar werd ontbonden, heeft de zesvoudig racewinnaar geen Grands Prix meer gereden. Onlangs gaf hij toe dat meerdere partijen openstaan om hem een contract aan te bieden. Cadillac-topadviseur Mario Andretti bevestigde later dat Pérez een serieuze optie is om het team vanaf 2026 te versterken.

Andretti, die een belangrijke rol speelt bij de voorbereidingen voor de toetreding van Cadillac, denkt dat de ervaring van Pérez zwaar zou kunnen wegen tijdens het debuutseizoen. “Hij (Pérez, red.) is een optie”, aldus Andretti tegenover de Spaanse tak van ESPN. “Hij zou absoluut een goede eerste coureur kunnen zijn.” Desgevraagd kon de oud-kampioen geen details geven over de toekomstige line-up van Cadillac. “Ik wou dat ik meer kon vertellen, maar dit houden we bewust geheim”, lichtte hij toe. “We willen mensen in ieder geval geen valse hoop geven.”

‘De keuze is beperkt’

Cadillac heeft eerder al aangegeven dat het op zoek is naar een ervaren coureur voor ten minste één van zijn stoeltjes, evenals een Amerikaanse coureur om het team te vertegenwoordigen. In die eerste categorie zijn er ‘niet veel opties’, gaf Andretti toe. “De tweede coureur, de tweede stoel – die gaat zeker naar een beschikbare ervaren rijder”, legde hij uit. “En we weten allemaal dat de keuze in dat opzicht vrij beperkt is. Realistisch gezien zijn er misschien drie coureurs om uit te kiezen. En ik ga je niet vertellen welke.”

“We denken er veel over na, en ik heb niet het laatste woord, maar ik zal wel enige invloed hebben”, besloot Andretti. Meerdere ervaren coureurs komen in aanmerking voor een contract bij Cadillac, onder wie Pérez. Verder heeft ook Mercedes-reserve Valtteri Bottas de juiste papieren voor een rentree, net als Daniel Ricciardo. Laatstgenoemde geniet grote populariteit in de Verenigde Staten en is daardoor ook voor marketingdoeleinden een interessante keuze.

