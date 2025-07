Het nieuwe Formule 1-team van Cadillac heeft meer duidelijkheid gegeven over het toekomstige rijdersduo. Meerdere bekende oud-coureurs werden al gelinkt aan de Amerikaanse renstal, maar voorlopig heeft de teamleiding nog niemand vastgelegd. Terwijl het gonst van de geruchten in de paddock, bevestigde teambaas Graeme Lowdon dat er met meerdere kandidaten wordt gesproken – al ligt de focus voorlopig vooral op het bouwen van de auto.

“Het mooie is dat we veel van de coureurs al kennen”, aldus Lowdon tegenover Sky Sports. “Zowel de jongere rijders die via de Formule 2 zijn doorgekomen als de gevestigde namen met veel F1-ervaring. We praten voortdurend met deze mensen en proberen ook tijd in de paddock door te brengen. Maar als we in Melbourne aankomen zonder auto, zal niemand ons dankbaar zijn,” grapte hij. “Dat gezegd hebbende: we zijn wel in gesprek met een aantal coureurs.”

Meerdere Britse media melden dat Mercedes-reserve en tienvoudig Grand Prix-winnaar Valtteri Bottas de favoriet is voor een stoeltje bij Cadillac. De Fin is dit seizoen een ondersteunende kracht bij Mercedes, maar staat inmiddels ook bekend om zijn ludieke filmpjes op sociale media. Onlangs postte hij een video van zichzelf in een Cadillac. “Nog niet”, zei hij met een knipoog. “Ik heb die video ook gezien – het laat zien dat hij een Cadillac heeft gekocht”, grijnsde Lowdon. “Wat betreft de selectie van coureurs; er is echt een mix van vaardigheden beschikbaar. We nemen de tijd om het juiste duo te vinden.”

Cadillac houdt de boot af

Naast Bottas zouden ook Sergio Pérez, Mick Schumacher en Felipe Drugovich op de radar staan van het Amerikaanse team. Pérez brengt ervaring en gevestigde sponsors met zich mee, terwijl Schumacher en Drugovich als jonge talenten gelden binnen de paddock. Het eerdere voornemen om een Amerikaanse coureur te selecteren lijkt Cadillac voorlopig te laten varen. Lowdon benadrukte dat het team profiteert van het feit dat het nog niet vastzit in het vertrouwde ritme van de andere teams. “We hebben nog wat tijd, en die kunnen we benutten om de juiste beslissing te nemen”, verklaarde hij. “We hopen dat de fans enthousiast zullen zijn over onze line-up – en over het feit dat er een nieuw team op de grid staat dat ze kunnen volgen. Verwacht op Silverstone nog geen nieuws, maar houd ons in de gaten”, besloot hij geheimzinnig.

Mogelijk wacht Cadillac op andere ontwikkelingen op de rijdersmarkt. Zo heeft topcoureur George Russell nog altijd geen nieuw contract getekend bij Mercedes. Naar verluidt heeft dat alles te maken met de interesse van de Duitse renstal in Red Bull-kampioen Max Verstappen. Afgelopen weekend in Oostenrijk laaiden de geruchten over een mogelijke transfer van de Nederlander opnieuw op. Mocht Verstappen vertrekken naar de Silberpfeile, dan zou Cadillac ongetwijfeld proberen Russell aan zich te binden.

