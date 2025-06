Oud-Red Bull-coureur Sergio Pérez heeft zijn mening gegeven over het einde van het dominante tijdperk van zijn voormalig werkgever Red Bull. Volgens de Mexicaan begonnen de problemen bij de Oostenrijkers op het moment dat Adrian Newey de renstal verliet. Ook verklapt Pérez wat teambaas Christian Horner tegen de Mexicaan zei tijdens zijn contractonderhandelingen vijf jaar geleden.

Adrian Newey maakte in 2024 bekend na bijna twintig jaar trouwe dienst het Red Bull-team te verlaten. De topontwerper wilde een nieuwe uitdaging en vond deze bij Aston Martin. Sinds het vertrek van Newey is Red Bull opvallend genoeg ook de dominante positie in het veld kwijt is geraakt. Volgens oud-Red Bull-coureur Sergio Pérez is er zeker een verband.

LEES OOK: Pérez weet het zeker: ‘Red Bull heeft spijt van mijn vertrek’

“We domineerden niet in een tijdperk zoals Mercedes dat wel deed, dankzij hun voordeel met de motor”, legt de Mexciaan uit in de Desde el Paddock-podcast. “Ons voordeel was kleiner en we hadden een geweldig team. Toen Adrian Newey vertrok, begonnen volgens mij de problemen. Toen ging daarna ook Jonathan Wheatley weg, die ook een belangrijke rol speelde in het team.” Wheatley verruilde eind 2024 Red Bull voor Sauber/Audi.

Werking van het team

Zelf moest Pérez ook aan het einde van 2024 vertrekken na een reeks van tegenvallende prestaties. Een groot contrast met vier jaar daarvoor, toen de Mexicaan nog werd gecontracteerd om de worstelende Alexander Albon te vervangen. Pérez blikt zelf nog even terug op dat moment.

“Toen ik Christian (Horner, red.) voor het eerst persoonlijk ontmoette, zei hij: ‘Kijk, we zijn een team dat met twee auto’s rijdt, omdat we met twee auto’s moeten rijden’”, aldus de Mexicaan. “’We zouden makkelijk met alleen Max kunnen racen’. Dat was toen Alex er was. Ik wist dat Alex een geweldige coureur was. Ik zei tegen Christian: ‘We kunnen weer met twee auto’s racen als je mij aanneemt’, en hij lachte. Vanaf dat moment begreep ik veel over hoe het team werkte.”

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.