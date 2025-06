Sergio Pérez moest afgelopen december na vier seizoenen trouwe dienst bij Red Bull zijn biezen pakken. De Mexicaan werd vanwege tegenvallende resultaten weggestuurd, en vervangen door Liam Lawson. Pérez weet echter zeker, via een ‘heel betrouwbare bron’ bij de renstal, dat Red Bull inmiddels spijt heeft van die beslissing, nu ook de goede resultaten bij Lawsons opvolger Yuki Tsunoda uitblijven.

Sergio Pérez mocht in 2021 voor het eerst in het stoeltje bij Red Bull plaatsnemen. De Mexicaan reed vervolgens vier seizoenen lang naast Max Verstappen bij de Oostenrijkse renstal, totdat na een teleurstellend 2024-seizoen Red Bull besloot om de stekker uit de samenwerking met Pérez te trekken. De coureur werd vervangen door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander mocht niet heel lang genieten van zijn promotie, want na twee races moest Lawson alweer plaatsmaken voor Yuki Tsunoda.

En dat terwijl Pérez al vroeg in 2024 een contractverlenging aangeboden kreeg. “Het was een belangrijk punt, want ik had een contract getekend in Monaco (eind mei 2024, red.) en iedereen sprak over mijn toekomst”, herinnert de coureur zich in de Desde El Paddock-podcast. “Het was heel makkelijk geweest voor het team om mij te beschermen, maar dat gebeurde niet.”

Red Bull kon eind vorig jaar echter niet zomaar het doorlopende contract van Pérez verbreken. Daar moest de renstal naar verluidt meer dan tien miljoen euro voor neerleggen. Zijn twee opvolgers pakten in tien races tijd zeven punten, tegenover de 111 WK-punten die Pérez een jaar eerder in dezelfde periode bij elkaar had gesprokkeld. Toch hoeft de Mexicaan geen verontschuldiging vanuit zijn voormalige werkgever.

‘Max verdient zijn succes’

“Uiteindelijk is dit hoe sport werkt”, vervolgt Pérez. “Er zijn beslissingen genomen omdat ze te veel druk op zichzelf hadden gezet. Ik weet dat ze diep van binnen spijt hebben. Dat heb ik van een heel betrouwbare bron”, verklapt de oud-F1-coureur. “Ik heb zeer goede vrienden bij Red Bull en mensen denken misschien dat ik plezier beleef aan wat er nu gebeurt, maar nee. De waarheid is dat Max Verstappen al het succes verdient dat hij heeft. Hij is een ongelooflijke coureur en weinig mensen begrijpen hoe hij werkt. Hij is uitzonderlijk.”

