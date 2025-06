Het had niet veel gescheeld of Nico Hülkenberg was de teamgenoot van Max Verstappen geweest. Red Bull-adviseur Helmut Marko onthult hoe de keuze bijna op de Duitse coureur viel, toen in 2021 de renstal besloot om Alexander Albon te vervangen. De zege van Sergio Pérez in Bahrein gooide echter roet in het eten voor Hülkenberg. ‘Hij was zeker een optie’, vertelt Marko over de tegenwoordige Sauber-coureur.

Het was het jaar 2020 en Red Bull besloot na een moeizaam seizoen om het contract van Alexander Albon op te zeggen. Ondanks de twee podiumplaatsen van de Britse Thai, was de Oostenrijkse renstal ontevreden over de resultaten van hun tweede coureur. Maar wie zou Albon moeten opvolgen als teamgenoot van Max Verstappen? De keuze was tussen Sergio Pérez en Nico Hülkenberg.

De Mexicaan had een goed seizoen achter de rug, met als hoogtepunt zijn zege op de 2020 Sakhir Grand Prix. Pérez kon toen van de laatste plek helemaal naar de eerste plek rijden. Ook Hülkenberg had een aantal goede resultaten, ondanks dat hij de reservecoureur was voor Pérez’ team Racing Point. Zo kwalificeerde de Duitser als derde op Silverstone en behaalde hij puntenfinishes op zowel de 70th Anniversary Grand Prix als de Eifel Grand Prix. Uiteindelijk viel de beslissing op Pérez, mede dankzij zijn fenomenale inhaalrace in Bahrein.

“Misschien is het toch goed dat hij niet het stoeltje naast Max heeft gekregen”, blikt adviseur Helmut Marko terug op het besluit tegenover Sky Deutschland. “Hij was zeker een optie. Maar toen won Pérez de race in Bahrein. Dat gebeurde precies tijdens de periode waarin we een beslissing moesten nemen, en toen viel de keuze op hem.” Pérez zou tot en met eind 2024 bij Red Bull blijven. De Mexicaan moest toen vanwege aanhoudende tegenvallende resultaten plaatsmaken voor Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander werd na twee races echter alweer vervangen door Yuki Tsunoda.

Sauber

Diezelfde Tsunoda heeft echter ook nog altijd moeite met zich aanpassen aan de RB21, waardoor er geruchten rondgaan dat het tweede stoeltje alweer eens gauw vrij kan komen. Marko denkt niet dat Hülkenberg dan voor de vrijgekomen plaats moet opgaan. “Ik moet zeggen, hij doet het echt heel goed sinds zijn onverwachte terugkeer”, aldus Marko. “Hij heeft een contract voor de lange termijn bij Sauber/Audi. Dat is niet iets wat ik zou opgeven.”

