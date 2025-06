Formule 1-veteraan en analist Ralf Schumacher pleit opnieuw voor een samenwerking tussen Max Verstappen en Nico Hülkenberg. Red Bull stond in 2020 op het punt om de Duitse Sauber-coureur te contracteren, maar koos uiteindelijk voor Sergio Pérez. Verstappen heeft in de afgelopen jaren meerdere teamgenoten versleten — ook in 2025 zal er weer een wissel plaatsvinden. Volgens Schumacher had hij het goed kunnen vinden met Hülkenberg, een bewezen kracht in de Formule 1.

In de Duitstalige Backstage Boxengasse-podcast van Sky Sports werd Ralf Schumacher gevraagd waarom Nico Hülkenberg zo goed bij Max Verstappen zou passen. Schumacher had Red Bull eerder al geadviseerd om Hülkenberg aan te trekken. “Ik denk dat het komt doordat ze goed met elkaar overweg kunnen”, reageerde hij. “Daarnaast denk ik dat Max hem meer zou waarderen dan sommige van zijn vorige teamgenoten.”

Invloed van Hülkenberg bij Sauber

“Maar goed, zo gaat dat nu eenmaal”, verzuchtte Schumacher. “Hij heeft ook geen slechte start gemaakt bij Sauber; het gaat langzaam de goede kant op. Dat zien we ook terug in de resultaten.” Desgevraagd legde de Duitser uit welke rol Hülkenberg speelt in de wederopbouw van het team. De Zwitserse renstal heeft dit seizoen al meer punten verzameld dan in heel 2024. Tijdens de GP van Spanje eindigde Hülkenberg zelfs als vijfde.

“De ingenieurs hebben natuurlijk de exacte data, maar een coureur kan aangeven: ‘Ik kan hier niet sneller, want dit is wat de auto doet'”, legde Schumacher uit. “Die details worden besproken, en dan wordt de beste combinatie gezocht tussen wat de theorie zegt en wat de coureur aanvoelt. Daarom is de invloed van de coureur zo belangrijk. Ik wil niemand tekortdoen, maar ik kan me voorstellen dat Sauber met Hülkenberg de beste feedback in jaren heeft gekregen. Daarin maakt hij echt het verschil. Hij heeft ontzettend veel ervaring en presteerde sterk bij alle teams waarvoor hij gereden heeft.”

