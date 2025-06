Tijdens de Grand Prix van Canada scoorde Yuki Tsunoda voor de derde opeenvolgende race geen punten. De Japanner finishte als twaalfde, nadat hij vanwege een gridstraf van tien plaatsen vanaf P18 was gestart. Met de thuiswedstrijd van Red Bull in Oostenrijk in het vooruitzicht, wil de Red Bull-coureur de knop omzetten en het vertrouwen in de RB21 herwinnen.

Max Verstappen moest in de kwalificatie nipt de poleposition aan zich voorbij laten gaan. De regerend wereldkampioen startte daardoor vanaf P2 in Montreal, dezelfde positie waarop hij zondag de finish passeerde.

Voor teamgenoot Yuki Tsunoda was de Grand Prix van Canada opnieuw een race om snel te vergeten. De Japanner greep voor de derde keer op rij naast de punten, nadat hij als achttiende was gestart door een gridstraf van tien plaatsen. Die straf kreeg hij voor het inhalen van Oscar Piastri onder de rode vlag tijdens de derde vrije training. Tsunoda noemde de beslissing ‘belachelijk’ en verdedigde zich met de uitleg dat hij de kampioenschapsleider op een verantwoorde snelheid inhaalde om te voorkomen dat de RB21 geraakt zou worden door brokstukken van de MCL39.

Vertrouwen

Pirelli berekende vooraf dat een tweestopstrategie het snelst was, maar Tsunoda koos voor een eenstopper. Punten leverde het niet op, maar met een twaalfde plaats wist hij zich toch knap op te werken vanuit de achterhoede. “Het tempo voelde vandaag goed. We konden wat posities goedmaken na de start op P18”, analyseerde Tsunoda na afloop. “Op de medium band zat ik veel in verkeer, waardoor ik door de vuile lucht niet alles uit de auto kon halen. De safety car kwam ook niet op het gunstigste moment voor onze strategie.”

Toch houdt de Japanner moed: “Het was in elk geval een schone race na een rommelige dag gisteren. We hebben dit weekend enkele upgrades en verbeteringen aan de auto doorgevoerd, en we zetten stappen in de goede richting. Dit was vandaag het maximale resultaat, maar ik wil meer.”

Tsunoda richt zijn vizier nu op de volgende Grand Prix in Oostenrijk, de thuiswedstrijd van Red Bull. “Ik kijk ernaar uit om met het team te debriefen, te resetten en dan naar Oostenrijk te gaan, want het is een circuit dat ik erg leuk vind”, zei hij. “Mijn focus ligt op het opbouwen van het vertrouwen in de auto en hopelijk kan ik goede resultaten behalen in Oostenrijk voor eigen publiek.

