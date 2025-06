De kwalificatie is nog bezig in Canada, maar voor Yuki Tsunoda zit er nu al niet meer in dan een elfde startplaats. De Japanner krijgt een gridstraf van tien plaatsen voor een incident tijdens de derde vrije training. Tsunoda haalde namelijk Oscar Piastri in toen de rode vlag al was gezwaaid. Volgens de stewards was er geen enkele reden voor de Red Bull-coureur om de Australiër te passeren.

De rode vlag werd gezwaaid nadat Oscar Piastri eerder tegen de barrières was gekomen in bocht 14. De Australiër liep daarbij flinke schade op aan de achterkant van de MCL39. De sessie was al stilgelegd toen Tsunoda Piastri van achteren naderde. De Japanner gaf aan dat hij de schade aan de McLaren-bolide zag, en besloot om Piastri in te halen om zo te voorkomen in brokstukken te moeten rijden. De stewards vonden echter dat de McLaren-coureur nog steeds hard genoeg reed voor Tsunoda om Piastri op gepaste afstand te kunnen volgen.

Naast zijn gridstraf van tien plaatsen voor de race op de zondag in Canada, krijgt Tsunoda ook twee strafpunten op zijn race-licentie erbij. Het is een flinke tegenvaller voor de Japanse coureur. Tsunoda maakte tot nu toe nog geen grote indruk bij zijn nieuwe renstal Red Bull, en kon een goed kwalificatieresultaat voor de Grand Prix daarom wel gebruiken.

