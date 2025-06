Sergio Pérez nam in 2024 afscheid van de Formule 1. Niet vrijwillig, zijn contract bij Red Bull werd voortijdig ontbonden. Na een uitermate teleurstellend seizoen – zeker in vergelijking met teamgenoot Max Verstappen – zag de Oostenrijkse renstal zich genoodzaakt hem de laan uit te sturen. Inmiddels wordt er volop gespeculeerd over een mogelijke rentree. Topsponsor Carlos Slim gaat ervan uit dat Pérez in 2026 weer op de grid staat; het is een kwestie van opties afwegen.

Sergio Pérez zit in 2025 – voor het eerst sinds zijn debuut in 2011 – zonder Formule 1-stoeltje. In de zomer van 2024 kreeg hij nog een nieuw contract bij Red Bull, maar na een reeks tegenvallende resultaten werd de samenwerking afgekocht. Het team promoveerde Racing Bulls-alumnus Liam Lawson, wiens zogeheten stint echter van korte duur was; na twee races werd hij alweer opzijgeschoven ten gunste van Yuki Tsunoda. Ondertussen zou Pérez nog altijd azen op een terugkeer naar de Formule 1.

Latijns-Amerikaanse markt

De Mexicaanse miljardair Carlos Slim, tevens hoofdsponsor van Sergio Pérez, is ervan overtuigd dat de voormalig Red Bull-coureur in 2026 weer een stoeltje zal bemachtigen. “Ik weet dat hij verschillende opties voor zich heeft”, aldus Slim tegenover Mexicaanse media. “Hij heeft onze steun, en bovendien de steun van de fans.” In de Latijns-Amerikaanse markt geniet Checo nog altijd grote populariteit – een factor die hem aantrekkelijk maakt voor Formule 1-teams. Naar verluidt hebben topsponsors als Slim hem zo de hand boven het hoofd gehouden bij Red Bull.

LEES OOK: Steiner: ‘McLaren heeft geluk gehad met clash tussen Norris en Piastri’

“Hij werkt aan zijn voorbereiding, en hopelijk gaat hij die rentree straks maken”, vervolgde Slim. “We zouden allemaal erg verheugd zijn om hem terug te zien op de baan, maar hij moet die beslissing eerst zelf nemen.” Volgens Slim is het dus niet de vraag óf Pérez terugkeert in de Formule 1, maar vooral bij welk team. Kanshebbers zijn Alpine en het nieuwe Cadillac. Laatstgenoemde lijkt vooralsnog de meest voor de hand liggende optie. Pérez heeft de ervaring om het team in de beginjaren te helpen ontwikkelen. Bovendien kan de Amerikaanse renstal met het aantrekken van Checo de Latijns-Amerikaanse markt bedienen. De fans lijken in elk geval al overtuigd – tijdens een Cadillac-evenement in Miami verzamelden zij zich massaal om ‘contracteer Checo‘ te scanderen.

Lees hier alles over GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.