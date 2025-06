Voormalig Haas-teambaas en analist Günther Steiner vindt dat McLaren geluk heeft gehad bij de clash tussen Lando Norris en Oscar Piastri in Montréal. In de slotfase van de Canadese GP kregen de papaja’s het met elkaar aan de stok. Beiden maakten nog kans op een podiumplaats, maar in een verhitte strijd om P4 reed Norris zijn voorvleugel stuk op de achterband van Piastri. Volgens Steiner bleef de schade opvallend beperkt.

De Italiaanse kenner merkte op dat Piastri door het incident gemakkelijk een lekke band had kunnen oplopen – of zelfs ernstiger schade. Volgens Steiner is McLaren dus met de schrik vrijgekomen. Norris moest zijn race weliswaar vroegtijdig beëindigen, maar Piastri kwam alsnog als vierde over de finish. De kampioenschapsleider verzamelde daarmee twaalf waardevolle WK-punten in wat voor het team een ‘frustrerend’ weekend was.

‘Elk punt kan je de titel kosten’

“Het was absoluut frustrerend voor McLaren“, aldus Steiner tegenover talkSPORT. “Het was hoe dan ook een onmogelijke inhaalpoging – Norris maakte duidelijk een inschattingsfout. Gelukkig heeft hij het daarna goedgemaakt.” De 25-jarige Brit bood direct na het incident zijn excuses aan over de boordradio en verontschuldigde zich later ook in de mediaruimte tegenover zijn teamgenoot. “Ik was gewoon dom bezig”, zei hij achteraf. “Ik had de situatie duidelijk verkeerd ingeschat.”

LEES OOK: Inhaalactie Verstappen in Imola uitgeroepen tot ‘Overtake of the Month’

“McLaren heeft uiteindelijk veel geluk gehad”, benadrukte Steiner. “Normaal gesproken had Piastri bij zo’n incident ook schade aan zijn achterband gehad – Norris reed er echt vol op in. Als team verlies je op zo’n moment kostbare punten, niet alleen met één auto, maar met twee. En omdat het kampioenschap momenteel zó competitief is, weet je nooit wie er in de tweede seizoenshelft ineens meedoet om de overwinning”, besloot Steiner. “Elk punt dat je nu laat liggen, kan je uiteindelijk de titel kosten.”

Lees hier alles over GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.