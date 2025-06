Max Verstappen valt voor de tweede keer in de prijzen voor zijn inhaalactie op Oscar Piastri in Imola. Eerder stelde de coureur eigenlijk al meteen de overwinning in het Italiaanse Emilia-Romagna veilig met de gewaagde manoeuvre in de openingsronde van de Grand Prix. Een maand later krijgt Verstappen ook nog de speciale Overtake of the Month-prijs voor zijn inhaalactie.

Max Verstappen zegevierde tijdens de GP Emilia-Romagna, maar hij won eigenlijk de race al in de openingsbochten. De Nederlandse coureur kwam gelijk aan polesitter Oscar Piastri voorbij met een magistrale inhaalactie. Vervolgens gaf Verstappen de winst niet meer uit handen, en reed hij uiteindelijk een ruime zes seconden voor Lando Norris over de finishlijn. De inhaalactie van Verstappen werd alom geprezen, maar krijgt nu ook de officiële eretitel Overtake of the Month voor de maand mei vanuit de Formule 1.

Bekijk hier de geniale actie nogmaals:

