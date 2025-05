Voormalig Red Bull-coureur Sergio Pérez is een van de kandidaten voor een contract bij het nieuwe Formule 1-team van Cadillac. Vanaf 2026 staan de Amerikanen met een eigen renstal op de grid. Ondanks de matige resultaten van Checo in zijn laatste seizoen in de sport, brengt de zesvoudig racewinnaar veel ervaring met zich mee – dat maakt hem uiteraard een interessante aanwinst voor een beginnend team. Zijn fans gaven Cadillac onlangs al een duwtje in de goede richting.

Het Formule 1-team van Cadillac organiseerde in aanloop naar de GP van Miami een evenement in Queen Miami Beach, een van de meest exclusieve restaurants in de Amerikaanse kustplaats. Van tevoren werd er gefluisterd dat Sergio Pérez – een beoogde Cadillac-coureur – ook aanwezig zou zijn. Derhalve kwamen er veel Checo-fans opdagen. Terwijl de gasten het restaurant binnenliepen, stonden de supporters in groten getale op de stoep. Ondertussen werd de bijnaam van Pérez gescandeerd, in de hoop dat het team de Mexicaanse coureur zou contracteren: “Checo! Checo! Checo!”

Ervaringsdeskundige

De 35-jarige Pérez wordt al een tijdje in verband gebracht met een stoeltje bij het team van Cadillac. De Amerikanen zijn naar eigen zeggen op zoek naar een coureur uit de Verenigde Staten, maar ook naar een ‘ervaringsdeskundige’. Naar verluidt is Pérez een van de gegadigden. Hij heeft 281 racestarts op zijn naam staan, dus over zijn ervaring valt niet te twisten.

LEES OOK: Tijdschema GP Miami: Zo laat begint de race!

Daarbij zou hij ook commercieel gezien een aantrekkelijke optie zijn. Het is algemeen bekend dat Pérez veel vermogende sponsors heeft – zo geniet hij de steun van de Mexicaanse communicatiemagnaat Carlos Slim. De vraag is of dat genoeg is om de Cadillac-top en teambaas Graeme Lowdon te overtuigen.

“GET CHECO!!!”



Sergio Perez fans are making sure Cadillac hear them at their launch event tonight 🗣️🇲🇽 pic.twitter.com/KczFXlCA5c — Autosport (@autosport) May 4, 2025

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.