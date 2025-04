De Grand Prix van Miami 2025 belooft een spectaculair Formule 1-weekend te worden, met een vol programma op het Miami International Autodrome. Het circuit staat bekend om zijn uitdagende lay-out met 19 bochten en een lengte van 5,412 km. Bijzonder is ook de aangelegde nep-jachthaven, die voor een unieke sfeer zorgt tijdens het raceweekend. Dit jaar is het evenement onderdeel van een sprintweekend, wat betekent dat er zowel een sprintkwalificatie als een sprintrace op het programma staan. Bekijk hier het volledige tijdschema van de GP Miami 2025, met Nederlandse tijden.

De Grand Prix van Miami is ook een van de zes sprintweekenden in het Formule 1-seizoen 2025, waarbij de sprintkwalificatie op vrijdag en de sprintrace op zaterdag plaatsvinden. In de vorige edities heeft Max Verstappen het circuit gedomineerd sinds de introductie in 2022, met overwinningen in 2022 en 2023. In 2024 wist Lando Norris de race te winnen, waarmee hij de hegemonie van Verstappen doorbrak. Met de huidige vorm van teams als McLaren, Red Bull en Mercedes belooft de editie van 2025 een spannende strijd te worden.

Lees alles over de GP van Miami: van historie tot afgelopen winnaars en meer!

Hoe laat start de GP van Miami 2025?

Vrijdag 2 mei 2025

Eerste vrije training 18:30 – 19:30 uur Sprintkwalificatie 22:30 – 23:14 uur

Zaterdag 3 mei 2025

Sprintrace 18:00 – 19:00 uur Kwalificatie 22:00 – 23:00 uur

Zondag 4 mei 2025

Race 22:00 uur

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.