De GP van Miami heeft dit jaar aanzienlijk minder Amerikaanse tv-kijkers getrokken dan in 2024. Volgens cijfers van persbureau Reuters en Nielsen Ratings stemden gemiddeld 2,17 miljoen mensen af op de race, die werd uitgezonden op ABC. Dat is een daling van ongeveer dertig procent ten opzichte van vorig jaar, toen de race een recordaantal van 3,1 miljoen kijkers bereikte – en dat terwijl het circuit onlangs nog een monstercontract tekende met de Formule 1.

De piek in kijkersaantallen tijdens het afgelopen raceweekend lag op 2,4 miljoen – opnieuw een duidelijke afname vergeleken met de 3,6 miljoen piekkijkers in 2024. Ondanks die daling blijft de GP van Miami van 2025 de op twee na best bekeken Formule 1-race ooit in de Verenigde Staten. Alleen de edities van 2024 en 2022 trokken meer kijkers. Ter vergelijking, de editie van 2023 trok gemiddeld 2 miljoen kijkers.

Langetermijncontract GP Miami

Opvallend is dat de Formule 1 het dat weekend moest afleggen tegen NASCAR in eigen land. De NASCAR Cup Series-race in Texas, uitgezonden op Fox Sports 1, trok gemiddeld 2,5 miljoen kijkers en was daarmee het best bekeken autosport-evenement van het weekend. De GP van Miami blijft voorlopig echter een vaste waarde op de kalender. In aanloop naar het raceweekend maakte de organisatie bekend dat het een langetermijncontract had getekend met de Formule 1. Het circuit staat nu tot en met 2041 op de kalender.

De dalende kijkcijfers voor de GP van Miami komen op een interessant moment voor de sport in de Verenigde Staten. Het huidige uitzendcontract van ESPN met Liberty Media – het moederbedrijf van de Formule 1 – loopt eind 2025 af. Naar verluidt betaalt de sportzender tussen de 75 en 90 miljoen dollar voor de exclusieve rechten. De recente cijfers zouden mogelijk invloed kunnen hebben op de onderhandelingen over een nieuw contract.

