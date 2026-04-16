Formule 1-CEO Stefano Domenicali onthult welke twee verbeterpunten hij graag voor de GP Miami wil aanpakken. De F1-baas is daarvoor wel afhankelijk van de FIA, en hoopt dat het bestuursorgaan voor de volgende Grand Prix reglementswijzigingen doorvoert op het gebied van kwalificeren en veiligheid. Domenicali zegt zelf de aanhoudende discussie wel te waarderen: ‘Als we ergens over praten, vind ik dat altijd geweldig’.

De nieuwe Formule 1-auto’s van 2026 blijven een controversieel punt van discussie binnen de koningsklasse. Ook na drie Grands Prix zijn de meningen van de coureurs nog verdeeld tussen degenen die geen enkel rijplezier beleven aan de nieuwe bolides – zoals Max Verstappen – en coureurs die wel fan zijn van de nieuwe manier van racen – zoals Lewis Hamilton.

De roep voor reglementswijzigingen werd helemaal luid na de zware crash van Oliver Bearman op Suzuka. De FIA beloofde toen meteen het reglement onder de loep te nemen, en plande een aantal vergaderingen in. F1-baas Stefano Domenicali onthulde in een interview met Autosport op welke twee gebieden hij vooral hoopt dat de FIA stappen wil zetten voorafgaand aan de GP Miami.

Twee verbeterpunten

“Hopelijk maakt de FIA nog voor Miami bekend welke aanpassingen zullen worden doorgevoerd om vooral twee punten aan te pakken,” legt Domenicali uit. “Ten eerste de kwalificatie – om zoveel mogelijk op vol vermogen of met vol remmen te kunnen rijden, wat het ook moge zijn. En als tweede punt natuurlijk ervoor zorgen dat bepaalde punten van zorg die coureurs op het gebied van veiligheid naar voren brengen, op de juiste manier worden verholpen.”

Over de kwalificatie voegde Domenicali toe: “Dat is een gebied waar we de afgelopen weken aan hebben gewerkt, samen met de coureurs en de teams, uiteraard gecoördineerd door de FIA, om te kijken wat de juiste aanpassing zou kunnen zijn.” Volgens de F1-CEO verlopen de gesprekken over de reglementswijzigingen over het algemeen prettig. “Als we ergens over praten zie ik dat altijd als geweldig, omdat dat een constructieve discussie oplevert. Wat ik niet leuk vind, zijn mensen die graag kritiek leveren. Ik weet trouwens niet waarom. Kritiek omwille van de kritiek helpt niemand en heeft echt geen enkel effect.”

