George Russell onthulde onlangs dat hij voelt dat hij zijn ouders anderhalf miljoen Britse pond is verschuldigd. De Mercedes-coureur sprak openhartig over de offers die zijn familie heeft gebracht om hem in de Formule 1 te krijgen. Volgens de 27-jarige Brit heeft met name zijn vader, Steve Russell, veel geld geïnvesteerd in de racecarrière van zijn zoon. Inmiddels zit Russell in zijn zevende seizoen in de koningsklasse en verdient hij genoeg om zijn ouders ruimschoots terug te betalen.

In een interview met Daily Mail vertelde Russell dat hij zijn ouders ongeveer anderhalf miljoen pond – omgerekend zo’n 1,7 miljoen euro – terugbetaalt. Dat is het bedrag dat zijn vader zou hebben uitgegeven aan zijn juniorcarrière. Het is algemeen bekend dat karten een kostbare bezigheid is, laat staan de overstap naar Formule 4, Formule 3 en Formule 2.

‘Gevormd voor het leven’

Russell is zijn ouders zeer dankbaar voor alle steun en voelt dat hij hen die investeringen verschuldigd is. “Enerzijds had mijn vader misschien gehoopt op een hechtere band met zijn zoon”, aldus Russell. “Anderzijds hebben die jaren in de opleidingsklassen me gevormd voor het leven.”

LEES OOK: Waarom Claire Williams Russell niet eerder naar Mercedes liet gaan: ‘Dat haatte ik’

De Britse coureur debuteerde in 2019 bij het team van Williams. Drie jaar later maakte hij de overstap naar Mercedes, waar hij teamgenoot werd van Lewis Hamilton. Inmiddels is de 27-jarige Brit drievoudig racewinnaar in de Formule 1. Je zou dus kunnen stellen dat zijn ouders een goede investering hebben gedaan. Meerdere bronnen melden bovendien dat Russell ongeveer vijftien miljoen dollar per jaar verdient, dus die anderhalf miljoen kan hij ongetwijfeld missen.

Alison en Steve Russell, de ouders van George Russell, tijdens de GP van Groot-Brittannië in 2022 (Getty Images)

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.