Voormalig plaatsvervangend Williams-teambaas Claire Williams onthult waarom ze George Russell niet eerder naar Mercedes liet vertrekken. De Brit kwam in 2019 bij het achterhoedeteam om te ‘rijpen’, maar Mercedes wilde al gauw Russell een plaatsje geven naast Lewis Hamilton. Williams stak daar een stokje voor. ‘Ik had hem harder nodig dan Mercedes’, is de Britse eerlijk.

George Russell won in 2018 de titel in de Formule 2, met een record aantal punten van 287. De Brit liet daarbij Lando Norris en Alexander Albon, die respectievelijk op plek twee en drie eindigden, achter zich. Toch betekende het niet meteen een F1-stoeltje bij een topteam voor Russell. De Brit moest eerst ‘rijpen’ bij Williams, waar hij tijdens zijn eerste twee seizoenen geen punten kon pakken.

LEES OOK: Russell kritisch op loze woorden FIA-voorzitter: ‘Betekent nog niets’

Mercedes wilde Russell al gauw promoveren naar het stoeltje naast Lewis Hamilton. Claire Williams, voormalig plaatsvervangend Williams-teambaas en dochter van oprichter Frank Williams, stak daar echter een stokje voor. “George wilde de laatste jaren naar Mercedes en ik kon hem niet laten gaan en dat haatte ik”, vertelt Williams openhartig in de Beyond The Grid-podcast. “Het maakt me van streek als ik eraan denk.”

De Britse handelde daarbij vooral uit teambelang. “Ik had hem harder nodig dan Mercedes en hij stond onder contract. Als ik hem had laten gaan, wat voor boodschap zou dat dan zijn geweest? Wat zou dat met mijn team hebben gedaan als ik George had laten gaan? Hij was een van de beste dingen die we hadden bij Williams. Als je gaat onderhandelen met een team als Mercedes en ze bieden je niet wat ze zouden moeten bieden voor je stercoureur, waarom zou je hem dan laten gaan?”

LEES OOK: Russell betreurt slechte timing: ‘Had al twee titels kunnen hebben’

Net te laat bij Mercedes

Russell zelf nam het besluit van Williams echter niet in dank af. “George was duidelijk overstuur en het was echt moeilijk.” De Brit promoveerde uiteindelijk in 2022 alsnog naar de Zilverpijlen, net toen de nieuwe ground effect-reglementen van kracht gingen. Mercedes verloor toen hun dominante positie in het veld. “Als ik vijf jaar eerder naar het team was gekomen, dan zou je kunnen zeggen dat ik twee titels had kunnen hebben”, verzuchtte Russell al eerder.

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.