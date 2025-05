FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem maakte onlangs bekend dat hij wil terugkomen op de strenge regels rondom schelden. De organisatie dreigde dit jaar met torenhoge boetes voor coureurs die grof taalgebruik bezigen. Naar aanleiding van feedback wil Sulayem nu terugkomen op deze strikte regelgeving, maar George Russell, voorzitter van de coureursvakbond, is niet overtuigd van de woorden van de FIA-voorzitter.

Gedurende de winterstop werd de beruchte bijlage B toegevoegd aan de Internationale Sportcode van de FIA. Hierin staat beschreven welke straffen coureurs riskeren wanneer zij scheldwoorden gebruiken of andere uitingen doen die de FIA moreel zou kunnen schaden of die afbreuk doen aan de normen van de organisatie. Bij een eerste overtreding krijgt men een boete van tienduizend euro; bij een tweede vergrijp stijgt dat bedrag naar liefst twintigduizend euro. Bij een derde overtreding riskeren coureurs een boete van dertigduizend euro, aftrek van WK-punten en zelfs een schorsing.

Deze week plaatste Mohammed Ben Sulayem op Instagram dat hij – na ontvangen feedback – wil terugkomen op deze strenge bijlage. George Russell, voorzitter van de GPDA, verklaarde tijdens een persconferentie in Miami dat dit nogal ‘nietszeggend’ is. De Britse Mercedes-coureur wacht nog op concrete actie van de FIA. “Wij coureurs hebben duidelijk gemaakt dat we veranderingen willen”, stelde hij streng. “Zodra deze zijn geïmplementeerd, kunnen we commentaar geven. Maar voorlopig wordt het alleen ‘overwogen’. Dat betekent dus helemaal niets.”

Voorzittersverkiezingen

Vorig jaar publiceerde de GPDA nog een open brief aan de FIA, waarin het de nieuwe regels bekritiseerde. Sulayem reageerde destijds in een interview dat het ‘hun niets aanging’. Dat hij nu terugkomt op zijn regelgeving heeft volgens kenners te maken met de aankomende voorzittersverkiezingen. Mogelijk probeert de Emirati zieltjes te winnen en was zijn bericht op Instagram niet bedoeld om tot daadwerkelijke veranderingen te leiden.

“Het zou geweldig zijn als er wijzigingen worden aangebracht en de FIA de coureurs tenminste wil aanhoren”, voegde Russell eraan toe. “Ik denk dat het gewoon in het belang van de sport is om ervoor te zorgen dat we in deze situaties met gezond verstand handelen. Maar zoals ik al zei, ik denk dat we er allemaal iets over kunnen zeggen zodra we zien dat er actie wordt ondernomen, in plaats van dingen alleen maar ‘in overweging’ te nemen”, zei hij kritisch.

Waarom praten over politiek?

Russell werd tenslotte gevraagd of de huidige gesprekken tussen de FIA en de coureurs wel geschikt zijn om dergelijke problemen aan te kaarten. Tijdens Grand Prix-weekenden komen beide partijen op vrijdag even bij elkaar voor een korte briefing. Verder worden er slechts een paar keer per jaar langere gesprekken ingepland om feedback te geven over de raceleiding. “Wat er in de afgelopen achttien maanden allemaal is veranderd, is ongekend”, reageerde Russell.

“Toen de GPDA werd opgericht, ging het niet over politiek – toen waren we bezig met veiligheid en het verbeteren van de sport. Helaas bevinden wij ons in een tijd waarin we ons op irrelevante dingen richten. We zijn hier om te racen, we zijn hier om de beste show te creëren, met de snelste en veiligste auto’s en de beste technologie. Toch praten wij over boetes, straffen en vloeken. Dus ja, misschien moet er iets veranderen. Wij staan er in ieder geval voor open.”

