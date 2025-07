Bij Red Bull is men zich bewust van alle geruchten rond Max Verstappen. Hoewel de Nederlander nog een contract heeft tot en met 2028, gaat het in de paddock alleen maar over een transfer naar Mercedes. De Duitse renstal lonkt, mede doordat het rommelt bij Red Bull – zie het plotselinge ontslag van Christian Horner. Bij Mercedes zou Verstappen mogelijk naast Kimi Antonelli komen te rijden. Helmut Marko waarschuwt alvast dat de jonge Italiaan dat waarschijnlijk niet lang volhoudt.

Met het onverwachte vertrek van Lewis Hamilton heeft Mercedes-teambaas Toto Wolff zijn blik op de toekomst gericht. Na enkele veelbelovende tests besloot hij zijn vertrouwen te stellen in Andrea Kimi Antonelli, een piepjonge Formule 2-rookie. Op 18-jarige leeftijd tekende de Italiaan een Formule 1-contract bij de Silberpfeile. Inmiddels heeft Antonelli twaalf Grands Prix gereden en solide punten gescoord voor Mercedes. Hij wist zich bovendien knap staande te houden naast George Russell, al heeft hij de meer ervaren Brit slechts sporadisch verslagen.

In 2026 krijgt Antonelli het mogelijk een stuk zwaarder. De transfergeruchten rond Max Verstappen zijn de afgelopen weken verder aangewakkerd – een overstap naar Mercedes lijkt dichterbij dan ooit. Mocht Antonelli straks teamgenoot worden van Verstappen, dan voorspelt Red Bull-topadviseur Helmut Marko weinig goeds voor de jonge coureur. De Nederlander heeft in het verleden immers al meerdere bekwame teamgenoten versleten. “Iedereen verbleekt naast Max”, aldus Marko tegenover Auto, Motor und Sport. “In zijn tweede jaar zou Verstappen echt te vroeg komen voor Antonelli.”

