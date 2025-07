Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt rookie Andrea Kimi Antonelli na een paar teleurstellende Grand Prix-weekenden weer uit het slop te trekken. De jonge Italiaan viel in zowel Oostenrijk en Groot-Brittannië uit, nadat hij in Montréal nog zijn eerste podiumplaats kon pakken. Wolff onthult hoe hij hoopt Antonelli voorafgaand aan de zomerstop weer in het zadel te helpen.

Andrea Kimi Antonelli werd met zijn derde plaats in Canada de op twee na jongste coureur – na Max Verstappen en Lance Stroll – en derde tiener die op het podium terecht kon komen. Na het grote succes in Montréal was het echter even gedaan voor de Italiaanse rookie, die de afgelopen Grands Prix in Oostenrijk en Groot-Brittannië twee keer een uitvalbeurt genoot. Antonelli reed in openingsronde op de Red Bull Ring tegen Verstappen aan, waardoor beide coureurs hun race niet konden afmaken. In Groot-Brittannië werd Antonelli juist zelf het slachtoffer van Isack Hadjar, die door de aanhoudende hevige regenval tegen de Mercedes-coureur niet kon ontwijken.

Wolff neemt Antonelli niks kwalijk

“Het is een moeilijke periode geweest sinds Montréal. Twee races die echt ondermaats waren en iedereen in het team voelt dat”, zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff over afgelopen Grand Prix-weekenden. “En ook voor Kimi. Ik denk dat we als team terug moeten naar de basis. Hij is een geweldige coureur. We hebben hem natuurlijk niet voor niets aangenomen. En als team weten we wat we kunnen bereiken. We moeten het alleen goed afstemmen, weer resetten en van daaruit verder gaan. We hebben nog twee races te gaan en proberen terug te komen (voor de zomerstop, red.).”

De Oostenrijkse teambaas neemt de jonge Italiaan zijn twee tegenvallende races niet kwalijk, vanwege zijn ‘gebrek aan ervaring’. Antonelli nam dit jaar het plaatje van de naar Ferrari vertrokken Lewis Hamilton over bij Mercedes. “Het is nu gewoon belangrijk om Kimi in een goede gemoedstoestand te houden en hem niet te veel te laten lijden of zichzelf de schuld te laten geven”, onthult Wolff het verdere plan voor de rookie. “Ik weet niet of hij te hard zijn best doet. Ik denk dat hij het gewoon goed wil doen. En het is duidelijk dat er een hoop informatie op hem afkomt.”

