George Russell is in 2025 de grote man bij Mercedes. Na drie jaar in de schaduw van Lewis Hamilton te hebben gestaan, is het aan de 27-jarige Brit om het eens zo succesvolle Formule 1-team te leiden. Hoewel Russell nu pas de leidersrol heeft mogen erven, heeft hij in voorgaande seizoenen al afgerekend met zijn bekroonde teamgenoot. Tweemaal eindigde Russell boven Hamilton in het kampioenschap. Mede daardoor betreurt hij zijn ongelukkige timing.

Russell werd in 2022 gepromoveerd naar het team van Mercedes. Na een aantal voorbereidende jaren bij Williams mocht hij – met ingang van de nieuwe reglementen – doorstromen naar de Silberpfeile. Aldaar kwam hij naast Lewis Hamilton te rijden, die hij in zijn debuutjaar voor het team direct wist te verslaan. In 2023 eindigde hij dan weer onder zijn gevierde teamgenoot, maar in 2024 vergaarde hij opnieuw de meeste punten voor Mercedes.

Russell kwam te laat

In een interview met The Athletic blikte Russell terug op de seizoenen naast Lewis Hamilton. “Het is niet eenvoudig om drie jaar lang teamgenoot te zijn van een zevenvoudig wereldkampioen,” legde hij uit. “Er was ooit een tijd waarin je de race won als je vóór Lewis (Hamilton, red.) eindigde. En als je vóór hem eindigde in het kampioenschap, betekende dat dat je de titel had gewonnen.” Wat dat betreft kwam Russell net te laat bij het team. Sinds de invoering van de zogenaamde ground effect-reglementen heeft Mercedes slechts vier races gewonnen en eindigde het niet hoger dan de tweede plaats in het kampioenschap.

LEES OOK: Herbert deelt compliment aan Verstappen, voorspelt transfer naar Aston Martin

Russell beseft zich maar al te goed dat hij net te laat is ingestapt bij Mercedes. “Als ik vijf jaar eerder naar het team was gekomen, dan zou je kunnen zeggen dat ik twee titels had kunnen hebben,” besloot hij zijn verhaal. In het huidige seizoen kan de Brit zich revancheren. Voorlopig lijkt Mercedes over een redelijk competitieve auto te beschikken en kent Russell de beste seizoensstart van zijn carrière. In vijf Grands Prix stond hij al drie keer op het podium en scoorde hij 73 WK-punten – goed voor de vierde plaats in het kampioenschap.

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.