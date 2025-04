Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert denkt dat – mocht Max Verstappen toch nog een transfer maken – Aston Martin de beste papieren heeft om hem te strikken. Waar Herbert zich in het verleden vaak kritisch heeft uitgelaten over de Nederlander, prijst hij hem nu als de beste coureur op de grid. Hij betoogt dat Aston Martin, met behulp van een beetje Saoedisch kapitaal, Verstappen straks het beste kan huisvesten.

Het is algemeen bekend dat Max Verstappen nog tot en met 2028 onder contract staat bij Red Bull. Toch staan de media bol van geruchten over de regerend wereldkampioen. Terwijl hij zich toelegt op het verbeteren van zijn huidige team en bolide, speculeren kenners er lustig op los. Op basis van de berichtgeving lijkt het inmiddels een kwestie van tijd voordat de Limburger zijn afscheid bij Red Bull aankondigt. Volgens Johnny Herbert moet Aston Martin de uiteindelijke bestemming van Verstappen worden.

“Het wordt interessant zodra de Saoedi’s betrokken raken bij Aston Martin,” aldus Herbert in een column voor CoinCasino. “Als je het geld hebt, moet je immers alles willen betalen om Verstappen te strikken. Hij is op dit moment nog steeds veruit de beste coureur – sneller dan McLaren, dat eigenlijk over een betere auto beschikt. Maar als Aston Martin de voorbereidingen voor 2026 op orde heeft, zou je kunnen beargumenteren dat zij het volgende te kloppen team worden.”

Wat krijgt Lawrence Stroll voor elkaar?

“Dat gezegd hebbende, zal het geen gemakkelijke opgave worden,” vervolgde Herbert. “Als Verstappen en Newey op hun best zijn, wordt het wel echt moeilijk om ze te verslaan, maar dat is natuurlijk niet gegarandeerd. Verstappen zal zich afvragen wat het beste team voor hem is en wanneer hij het beste kan vertrekken. Persoonlijk hoop ik dat hij de juiste keuze maakt – ik zou hem in de nabije toekomst graag weer aan de top zien rijden. In het huidige seizoen willen we natuurlijk dat hij en Piastri voor de titel gaan strijden; dat is alleen maar goed voor de sport.”

Herbert schat de kansen van Aston Martin om Verstappen te contracteren in ieder geval hoog in. Niet alleen vanwege de aanwezigheid van Adrian Newey en motorleverancier Honda, maar ook omdat teameigenaar Lawrence Stroll nu eenmaal een gehaaide zakenman is. “Stroll is slim genoeg om van Aston Martin een winnend team te maken,” merkte Herbert op. “Als hij een beetje toenadering zoekt tot Saoedi-Arabië (dat met Aramco al titelsponsor is van de Britten, red.) en over de beste coureur beschikt, kan dat zomaar gaan lukken. Daarbij zal hij altijd een aandeel in het team willen houden, want hij is en blijft een liefhebber. Misschien dat Saoedi-Arabië een aandeel van vijftig procent of minder in het team krijgt – dat weet ik niet,” besloot Herbert.

