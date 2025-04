Lando Norris en Oscar Piastri beschikken voorlopig over de beste auto op de grid. De beide McLaren-coureurs ondervinden – op papier, de waanzinnige optredens van Max Verstappen daargelaten – de meeste concurrentie van elkaar. Als 2025 een onderlinge titelstrijd teweegbrengt – à la Hamilton en Rosberg – maakt McLaren-CEO Zak Brown zich in ieder geval weinig zorgen. Hij is goed voorbereid op het onvermijdelijke.

Bij het team van McLaren mogen ze zich in de handen wrijven – de constructeurskampioen stevent voorlopig af op nieuwe titels. Lando Norris en Oscar Piastri staan na vijf Grands Prix bovenaan in het kampioenschap, de Australiër met tien punten voorsprong op zijn Britse concurrent. Max Verstappen volgt op de derde plaats. Een mooie tussenstand voor McLaren, al beseft CEO Zak Brown ook dat het niet altijd van een leien dakje zal gaan.

‘Wordt een non-event’

“Het is goed voor het team om te proberen de eerste en de tweede plaats te pakken,” aldus Brown tegenover Channel 4. “Maar het is aan de coureurs om te beslissen wie er als eerste, en wie als tweede over de streep komt. Het is ze toegestaan om te racen. Die epische strijd hebben we dit jaar nog niet gezien, maar ik denk dat dat een kwestie van tijd is.” Brown gaat ervan uit dat het een eerlijke strijd zal worden tussen Norris en Piastri. “Ze zullen elkaar hard, maar eerlijk bevechten. Toch blijft het de vraag ‘wanneer’ er een keer iets gebeurt, niet ‘of’.”

“Maar dat is oké, ze racen beiden hard – het zijn immers sterke concurrenten,” verzekerde Brown. “Binnen het team hebben we het al besproken. Al die mensen die hopen op vuurwerk? Het wordt een non-event,” grijnsde de Amerikaan. “We zullen het bespreken en ervan leren. Je kunt gewoon niet twee coureurs hebben zoals wij, en dan niet af en toe wat spanning verwachten.” Vorig jaar kwam McLaren nog onder vuur te liggen vanwege hun coureursbeleid. In plaats van een eerste coureur aan te wijzen die Verstappen zou moeten uitdagen, snoepten de papaja’s punten bij elkaar weg.

