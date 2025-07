McLaren-coureur Lando Norris zegt niet zo bezig te zijn met zijn nalatenschap in de Formule 1. Voor de Brit is het belangrijker om in het hier en nu van zijn autosportcarrière te genieten, dan zich af te vragen hoe hij door Formule 1-fans herinnerd zal worden. ‘Ik heb het gevoel dat iedereen het uiteindelijk toch vergeet’, zegt Norris eerlijk.

Lando Norris kan meer dan tevreden terugkijken op de afgelopen twee Grands Prix. In Oostenrijk en thuisland Groot-Brittannië pakte de Brit niet alleen tweemaal achter elkaar de overwinning, maar ook versloeg hij twee keer op rij zijn teamgenoot Oscar Piastri. Diezelfde Piastri is Norris’ voornaamste rivaal voor de wereldtitel dit seizoen, dus het was voor de coureur cruciaal om met zijn twee recente zeges op zijn teamgenoot in te lopen in het coureurskampioenschap.

Nalatenschap

Het is het tweede seizoen dat Norris echt meevecht voor de wereldtitel. In 2024 delfde hij nog het onderspit in de strijd met Max Verstappen. Uiteraard hoopt de McLaren-coureur een jaar later op een hele andere afloop van het huidige seizoen. Maar wat er daarna gebeurt, hoe Norris in de F1-geschiedenis herinnerd zal worden, maakt de Brit minder uit. Norris geeft tegenover Rolling Stone toe niet zo bezig te zijn met zijn nalatenschap.

LEES OOK: FIA-voorzitter Ben Sulayem pleit voor twaalfde team op de grid: ‘Zijn al discussies geweest’

“Ik denk dat het enige wat ik wil dat mensen van mij weten is wat voor persoon ik was”, vertelt Norris. “Ik hoef niet echt per se een nalatenschap te hebben of herinnerd te worden als een van de beste coureurs of zo. Het is gewoon iets waar ik me niet druk om maak.” De Britse coureur focust zich in plaats daarvan liever op het hier en nu. “Sommige mensen willen herinnerd worden als de ‘beste coureur ooit’. Maar ik weet het niet, ik heb het gevoel dat iedereen het uiteindelijk toch vergeet. Dus voor mij heeft het geen zin. Ik beleef er geen plezier aan om aan die dingen te denken.”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.