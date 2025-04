Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya is niet overtuigd van de toekomstige Red Bull-motor. Vanaf 2026 – met ingang van de nieuwe motorreglementen – gaat het team samen met Ford een eigen krachtbron ontwikkelen. Montoya waarschuwt dat de Oostenrijkers zomaar de plank mis kunnen slaan en in de middenmoot terecht kunnen komen. Tijd voor Max Verstappen om zijn biezen te pakken?

“Red Bull heeft volgend jaar een krachtbron waarvan niemand weet hoe goed die gaat zijn,” aldus Juan Pablo Montoya tegenover Instant Casino. “Ze kunnen volgend jaar zomaar staan waar Williams nu staat. Als Red Bull daadwerkelijk in de middenmoot belandt, moet Max Verstappen zich afvragen of hij bij het team wil blijven. Die overweging wordt alleen maar groter met alle clausules die hem in staat stellen om zijn contract vervroegd te ontbinden.”

Verstappen met Russell of met Antonelli?

De Colombiaan vindt het moeilijk om te zeggen waar Verstappen naartoe moet gaan. “Het lastige is,” vervolgde Montoya, “McLaren heeft Piastri net opnieuw gecontracteerd.” Mercedes lijkt, naar aanleiding van alle loftuitingen van Toto Wolff in 2024, een van de meest voor de hand liggende bestemmingen voor de Nederlander. Maar is daar nog plaats voor de viervoudig kampioen? “Zou Wolff Antonelli ontslaan om Verstappen te kunnen huisvesten?”, vroeg Montoya zich af. “Of zou je Russell ontslaan? Ik weet niet hoe snel die keuze is gemaakt.”

Montoya legde uit dat als Verstappen naar Mercedes gaat, degene die hij vervangt naar Red Bull zal komen. “Kortom, als Verstappen voor Mercedes kiest, denk ik dat een Mercedes-coureur naar Red Bull gaat,” stelde hij. “De vraag is wie er ontslagen wordt. George Russell is al heel lang een Mercedes-man. Ze hebben daar heus niet alleen oog voor Antonelli, hoewel hij het als rookie wel heel goed gedaan heeft. De vraag blijft dus: koppel je Verstappen aan Russell of aan Antonelli? Of bied je Verstappen helemaal geen contract aan en blijf je bij deze line-up? Toto Wolff wilde hem vorig jaar dolgraag hebben, maar is dat nog steeds zo? Ik weet het niet zo zeker…”

