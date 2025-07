Gabriel Bortoleto onthult van welke collega op de grid hij fan is. De Braziliaanse rookie is erg onder de indruk van de rijstijl van Max Verstappen, vooral van de manier waarop hij ‘zoveel technieken in één ronde’ kan gebruiken. Volgens Bortoleto is het helemaal niet makkelijk om op het niveau van Verstappen in de Formule 1 mee te draaien.

Gabriel Bortoleto mag zich al een half jaar een Formule 1-coureur noemen, maar kon nog niet vaker dan één keer de top-tien in rijden. De Braziliaan werd achtste in Oostenrijk, en pakte zo zijn eerste vier WK-punten voor Sauber. De resultaten reflecteren echter niet helemaal hoe Bortoleto zijn eerste twaalf races heeft gereden, en de ‘indrukwekkende’ Braziliaan werd onder meer door teamgenoot Nico Hülkenberg bewierookt voor het verloop van zijn debuutjaar.

Bortoleto bewierookt Verstappen

Bortoleto heeft ondertussen zelf ook onthuld welke coureur hijzelf ‘indrukwekkend’ vindt: Max Verstappen. De Sauber-coureur is vooral fan van de ‘ongelooflijke’ rijstijl van de Nederlander. “Je hebt gegevens, je leert, je probeert het dan te kopiëren en het beter te doen, maar het moeilijkste aan coureur zijn is om zo compleet te zijn”, vertelt Bortoleto aan The Race. “In mijn leven heb ik nog niet veel coureurs gezien die dat konden. En degenen die ik heb gezien, zijn allemaal wereldkampioen.”

“Dus er zijn coureurs zoals Max Verstappen, een coureur die zoveel technieken kan gebruiken in één ronde dat is gewoon niet te geloven. Het is indrukwekkend, en het is helemaal niet makkelijk om op dit niveau mee te draaien”, prijst Bortoleto de Red Bull-coureur. De bewondering is wederzijds, want Verstappen prees de jonge Braziliaan vorig jaar in São Paulo ook al, nog voordat Sauber de coureur had gecontracteerd. “Als ik Sauber was, dan had ik hem al gecontracteerd”, zei de viervoudig wereldkampioen destijds.

