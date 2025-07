Voormalig Formule 1-coureur Stefan Johansson is vandaag de dag manager van een aantal coureurs, waaronder de zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon. In een open gesprek met FORMULE 1 Magazine vertelt de Zweed over de lessen die hij leerde in zijn eigen loopbaan, en hoe hij die nu doorgeeft aan de volgende generatie. Zelfvertrouwen, mentale weerbaarheid en het lef om ‘lastig’ te zijn voor je team: volgens Johansson zijn dat de sleutels tot succes. Hij ziet die eigenschappen terug bij grootheden als Ayrton Senna, Max Verstappen én zijn pupil Dixon. “Zij maken het verschil op dagen dat het eigenlijk niet zou moeten kunnen.”

“Ik vertel ze niet hoe ze moeten racen, maar help ze wel met hun zelfvertrouwen. Dat is gewoon het belangrijkste voor coureur”, stelt Johansson. “Het heeft mij jaren gekost dat te krijgen in de autosport. Dat is ook het verschil met coureurs als Max Verstappen en Ayrton Senna: zij weten wat ze willen en stoppen niet totdat ze het krijgen. Je moet als coureur eigenlijk een beetje vervelend zijn voor je team en steeds de grenzen verleggen. Als je dat doet en het vervolgens ook nog eens waarmaakt op de baan, zal het team je omarmen en respect voor je tonen.”

“Max”, zo vervolgt de Zweed, “heeft een waanzinnige hoeveelheid puur talent. Hij is een absolute acrobaat in de auto en misschien wel de beste coureur ooit. Hij is zo’n coureur die het verschil maakt op een dag waarop hij misschien niet zou moeten winnen, maar het op de een of andere manier toch voor elkaar krijgen. Hetzelfde geldt voor Scott. Hij heeft het vermogen elk weekend het absolute maximum uit een auto te halen. Zelfs als het er allemaal slecht uitziet, sleept hij zichzelf toch weer op het podium. Daarom heeft hij zoveel kampioenschappen gewonnen. Niet omdat hij altijd de snelste is, maar simpelweg omdat hij de minste fouten maakt.”

