Red Bull staat stil bij het plotselinge overlijden van skydiver Felix Baumgartner. De Oostenrijker, die persoonlijk werd gesponsord door het energiedrankbedrijf, stond vooral bekend om zijn record brekende skydive van de ‘rand van ruimte’ naar de aarde uit 2012. Baumgartner was 56 jaar, toen hij verongelukte tijdens het paragliden boven Italië.

Hoewel Red Bull bij Formule 1-fans vooral bekend staat als het team waar Max Verstappen al jarenlang voor rijdt, is het energiedrankbedrijf ook in andere sporten actief. Zo sponsoren de Oostenrijkers rond de 750 atleten in onder meer de MotoGP, mountainbiken, BMX, windsurfen, snowboarden, roeien, skateboarden en surfen. Ook het skydiven valt onder het portfolio van Red Bull, en het bedrijf was ook een persoonlijke sponsor van pionier in de sport Felix Baumgartner.

De Oostenrijkse Baumgartner overleed afgelopen donderdag na een ongeluk tijdens het paragliden. De 56-jarige Baumgartner verloor de controle over zijn gemotoriseerde paraglider tijdens een vlucht over het Italiaanse Porto Sant’Elpidio. Hoe het ongeluk precies kon plaatsvinden, is nog onduidelijk. Red Bull bracht een eerbetoon aan de man die bekend stond als ‘Fearless Felix’.

(Tekst gaat verder onder de video)



Naast het skydiven had Baumgartner in 2013 ook nog tijd voor een rondje in de Formule 1-auto, samen met Sebastian Vettel en David Coutlhard (Bron: Red Bull).

‘Bedankt, Felix’

“Je was onverzettelijk als je ergens je zinnen op had gezet”, begint Red Bull het eerbetoon aan Baumgartner. “Met jou debatteren was alleen een goed idee als je met goede argumenten kwam. Je koos nooit voor de makkelijke weg en daardoor viel je op. Je zocht altijd de grootste uitdagingen op en beheerste ze met scherp denkwerk, meedogenloze precisie en een flinke dosis moed. Je verdiepte je in elk project. Geen detail was te klein, geen risico te groot – zolang je het maar kon berekenen.”

“Wij groeiden met jou mee en jij met ons. We zouden geen enkele dag die we samen hadden willen ruilen. Je zult bij ons blijven als een collega, een trouwe metgezel, maar vooral als een vriend. Dank je wel, Felix. Voor alles.” Baumgartner haalde internationaal de krantenkoppen toen hij in 2012, in een speciaal gemaakt pak, 38 kilometer boven de aarde uit een ballon sprong en daarmee de eerste skydiver werd die de geluidsbarrière doorbrak. Sebastian Vettel racete als eerbetoon aan de sprong van Baumgartner tijdens de GP Bahrein 2013 met een speciale helm.

Voormalig Red Bull-coureur Sebastian Vettel won in 2013 de GP Bahrein met een speciale helm in de stijl van het ruimtepak waarin Baumgartner zijn record brekende sprong deed (Red Bull)

