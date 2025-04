Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner weerspreekt de mening van James Vowles dat Max Verstappen ‘veel nadelen’ met zich meebrengt voor een team. De Williams-topman zei tegenover de media in Jeddah dat Mercedes goed moet nadenken voordat het de Nederlander een contract aanbiedt. De viervoudig wereldkampioen is echter een van de meest gewaardeerde coureurs op de grid; volgens Steiner zou ieder team Verstappen zonder blikken of blozen vastleggen.

Williams-teambaas James Vowles, die jarenlang in het strategieteam van Mercedes heeft gewerkt, waarschuwde dat de Duitsers niet lichtvaardig een contract moeten aanbieden aan Verstappen. Hij is overtuigd van de huidige line-up met Russell en Antonelli, al gaf hij toe dat de Nederlandse kampioen waarschijnlijk sneller is. “Ja, Max levert net dat beetje extra performance”, aldus Vowles tegenover de media in Saoedi-Arabië. “Niemand zal ontkennen dat hij buitengewoon is. Wat hij in Japan liet zien, was verbluffend. Maar we mogen de nadelen niet negeren.”

In de Red Flags-podcast werd Günther Steiner, voormalig teambaas van Haas, gevraagd naar de vermeende ‘nadelen’ van Max Verstappen. “Iedereen die de titel wil winnen, kan wel met Max’ nadelen leven”, reageerde hij lachend. “Kijk eens wat hij met Red Bull doet – die auto is zeker niet de snelste, maar hij blijft gewoon presteren. Neem bijvoorbeeld die controversiële race in Bahrein. Hij (Verstappen, red.) was absoluut niet tevreden, en raad eens? De volgende race kwalificeerde hij zich op pole en eindigde hij als tweede na een onterechte straf.”

Raymond Vermeulen

“Iemand als Verstappen heeft vooral heel veel voordelen”, benadrukte Steiner. “Zo is hij hartstikke snel – mocht James Vowles dat nog steeds niet doorhebben”, voegde hij er lachend aan toe. Het enige nadeel dat Steiner kon bedenken, was de invloed van Verstappens manager, Raymond Vermeulen. Die leek na de teleurstellende resultaten in Bahrein naar de teamleiding te stormen om luidkeels zijn zorgen te uiten over de gebrekkige RB21.

“Als teambaas moet je accepteren dat iemand als Raymond niet blij is na zo’n race als Bahrein”, lichtte Steiner toe. “Maar dat is natuurlijk logisch. Wie bij Red Bull wás wel tevreden na die race?” Verstappen kwam in Sakhir als zesde over de streep door een aantal mislukte pitstops en een algeheel gebrek aan tempo. “Verstappen is niet zelfgenoegzaam”, besloot Steiner. “Dat is, nogmaals, een voordeel. Ja, hij werkt je op de zenuwen als het beter moet, maar ik denk dat dat het team alleen maar helpt. Hij wint races, hij staat derde in het kampioenschap, hij weet McLaren bij te houden”, somde Steiner op. “Zo’n kerel motiveert het hele team. Als hij resultaten zou scoren zoals Tsunoda en Lawson, was het hele team allang ingestort.”

