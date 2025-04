Op welke vlakken moet Yuki Tsunoda nog verbeteren, wil de coureur ook in 2026 zijn Red Bull-stoeltje behouden? Red Bull-adviseur Helmut Marko en Tsunoda’s voormalige teambaas Franz Tost helpen de Japanner een handje daarmee. Marko geeft daarnaast meteen een compliment aan Tsunoda: ‘Geen van de andere coureurs zat op zijn niveau in de vrije trainingen.’

Yuki Tsunoda heeft ook zijn derde raceweekend als Red Bull-coureur achter de rug. De Japanner kwalificeerde als achtste voor de GP Saoedi-Arabië, maar kon de race in de woestijn helaas niet afmaken. Tsunoda raakte al vroeg in de race oud-teamgenoot Pierre Gasly op de baan, en crashte vervolgens in de muur.

LEES OOK: Tsunoda betreurt ‘race-incident’ in Jeddah, hoopt op progressie via privétests

Ondanks het tegenvallende weekend raakt de coureur wel steeds meer gewend aan zijn nieuwe team. Toch ziet Franz Tost, oud-teambaas van Tsunoda’s vorige team Racing Bulls, een aantal verbeterpuntjes voor de Japanner. “Zijn kwalificatie (in Jeddah, red.) was vrij goed, maar hij moet agressiever zijn in de race”, vertelt Tost, die eind 2023 met pensioen ging. “Maar natuurlijk moet hij niet vergeten dat hij de auto nog beter moet leren kennen. Vooral op het gebied van het bandenmanagement, een cruciaal vlak voor de race.”

Marko complimenteert Tsunoda

Hoewel Tsunoda dus nog wel een paar verbeterpuntjes heeft, is Red Bull-adviseur Helmut Marko meer dan tevreden over de Japanner. “Weet je, in de vrije training, wanneer de druk niet zo hoog is, mist hij slechts twee of drie tienden”, geeft de Oostenrijker Tsunoda een groot compliment via Motorsport.com. “Geen van de andere coureurs zat op dat niveau. In de kwalificatie rijdt hij een beetje te hard, maar hij is op weg om te presteren en de punten binnen te halen die we nodig hebben. Wanneer de druk hoog is in de kwalificatie, moet hij nog wel presteren.”

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.