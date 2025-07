Max Verstappen verbaasde vriend en vijand door onverwacht en met een briljante ronde polepositie te pakken op Silverstone. De Nederlander mag daardoor vanaf de eerste startplek vertrekken op de zondag in Groot-Brittannië, iets wat hij zelf ook niet had verwacht afgelopen vrijdag. Toen worstelde Verstappen namelijk nog met de hoeveelheid onderstuur in de RB21.

“We hadden toen zoveel onderstuur in de auto, dat hadden we niet verwacht”, blikt kersverse polesitter Max Verstappen terug op de eerste vrije training van de GP Groot-Brittannië in de persconferentie. “Maar je moet nou eenmaal werken met het gereedschap dat je tot je beschikking hebt, en gelukkig ging het (na de vrijdag, red.) wel de goede kant op.”

Oscar Piastri, die naast Verstappen start tijdens de race op Silverstone, verbaast het echter niet dat de Nederlander hem versloeg voor de polepositie. “De baan is net als Suzuka”, legt de Australiër uit. Verstappen won de afgelopen race op het Japanse circuit ook.

Upgrades

Red Bull bracht voor het Grand Prix-weekend op Silverstone nieuwe upgrades aan de vloer mee. Hebben deze upgrades ook invloed gehad op de magistrale prestatie van Verstappen in de kwalificatie? “Ik weet niet zeker hoeveel de vloer heeft bijgedragen aan de prestaties van vandaag. Natuurlijk heeft het wel iets gedaan. En ik ben blij met elke upgrade aan de auto. We blijven leren, en proberen om beter te worden. We bekijken het elke race weer opnieuw.”

Voor nu focust Verstappen zelf ook op de race van morgen, waar hij verwacht wel ook achterom te moeten kijken. “Ik heb natuurlijk iedereen achter me, dus ik moet zeker naar achteren kijken. Maar ik zie een goed gevecht wel gebeuren morgen. Het zal allemaal afhangen van wie zijn banden in leven kan houden.”

