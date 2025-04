Een puntloos weekend voor Yuki Tsunoda! Zijn derde optreden voor het team van Red Bull kwam in de openingsronde al ten einde. De Japanner raakte in de clinch met ex-teamgenoot Pierre Gasly; niet veel later eindigden beiden in de muur. Balen voor Tsunoda, die nog altijd moet wennen aan het team en de verraderlijke Red Bull RB21. De 24-jarige coureur put hoop uit de aankomende privétests die hij mag rijden met de RB19.

“Voor mij is het gewoon een race-incident”, blikte een teleurgestelde Yuki Tsunoda terug op het voorval met Pierre Gasly. De Japanner was in gevecht met zijn oude AlphaTauri-teammaat, maar werd door het verkeer op diens auto gedrukt. Beiden gingen in de rondte en vonden op het nauwe Jeddah Corniche Circuit hun waterloo in de betonnen muur. “Ik denk niet dat ik het beter had kunnen doen, eerlijk gezegd”, reageerde Tsunoda achteraf tegenover de media. “Natuurlijk heb ik mijn best gedaan om hem zoveel mogelijk te ontwijken, maar in zo’n situatie is het ook heel moeilijk om contact te vermijden. Ik weet niet wat ik anders had kunnen doen.”

Toen hem werd gevraagd of hij en Gasly ‘vriendelijker’ hadden kunnen racen, legde Tsunoda uit dat er altijd te weinig ruimte was geweest: “Ik had de snelheid volledig onder controle. Het is moeilijk te rechtvaardigen wat er fout ging of wat ik beter had kunnen doen.” Voor Tsunoda betekent het opnieuw een puntloos weekend. Sinds hij in aanloop naar de GP van Japan de overstap maakte naar Red Bull, heeft hij slechts twee punten gescoord dankzij een negende plaats in Bahrein.

Privétests

Tsunoda is zich bewust van de toenemende druk, nu het verschil met Max Verstappen aanzienlijk groter wordt. “Elke ronde is voor mij belangrijk op dit moment”, lichtte hij toe. “Het is nog maar de derde race, maar het is natuurlijk wel jammer dat zoiets in dit stadium gebeurt.” Komende week mag hij meer ervaring opdoen met het team van Red Bull, middels speciale privétests op het circuit van Silverstone. Het team stelt de RB19 ter beschikking — officieel de meest succesvolle Formule 1-auto ooit.

Tsunoda verwacht dat dergelijke tests hem kunnen helpen. “Vooral als we op circuits rijden die lijken op waar we binnenkort gaan racen”, legde hij uit. “Dus daar heb ik zin in. Daarbij hoop ik feedback te kunnen geven vanuit de RB19 — ik hoop te ontdekken wat die auto zo succesvol maakte en wat het is dat we op de RB21 blijkbaar missen. Het komt goed”, besloot hij optimistisch. “Het vertrouwen is er, en ik zie heus wel verbeteringen. Ik ben nog steeds aan het leren, al heeft dat ook gewoon tijd nodig. Te hard rijden en iets willen forceren heeft met deze auto geen zin. Tot nu toe ben ik best tevreden over hoe ik presteer.”

