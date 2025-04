Een week nadat Red Bull in Bahrein tegen het ene na het andere probleem aanliep, van problemen met de balans en grip tot aan mislukte pitstops, ging het in Jeddah een stuk beter voor de Oostenrijkers. Max Verstappen pakte de tweede plek, en was ‘positief verrast’ met de ommekeer van zijn team tijdens het raceweekend in de woestijnstad.

Max Verstappen pakte in Jeddah de tweede plaats achter Oscar Piastri, nadat hij 2,8 seconden na de Australiër over de finishlijn kwam. Een groot contrast met de vrijdag in Jeddah, toen de Nederlander in de eerste vrije training nog de negende tijd klokte. Verstappen zegt daarom na de race ook ‘positief verrast’ te zijn met de ommekeer van Red Bull tijdens het weekend.

“Op de vrijdag was het nog heel erg moeilijk”, vertelt de wereldkampioen. “En het maakte daarbij niet uit wat ik deed qua rijden of management, de banden gingen er gewoon aan. De auto was in de race een stuk beter. Er waren nog steeds tekortkomingen, maar de auto had veel meer potentieel.”

Niet te hard van stapel lopen

Hoewel Verstappen aangenaam verrast was met de RB21 op de zondag, blijft de coureur realistisch voor de toekomstige races. “We moeten niet te hard van stapel lopen, omdat deze baan (Jeddah, red.) niet veel degradatie heeft en we weten dat als we naar banen gaan waar er meer degradatie is, we gewoon meer moeilijkheden hebben. Daar moeten we nog aan werken. Maar de veranderingen die we op de zaterdag al hadden doorgevoerd, werkten ook voor de zondag. Dus daar ben ik erg blij mee.”

