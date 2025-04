De vijf seconden-tijdstraf van Max Verstappen in Jeddah heeft behoorlijk wat stof doen opwaaien. Binnen Red Bull zijn meerdere prominenten, waaronder teambaas Christian Horner en Verstappen zelf, het niet eens met de straf van de Nederlander. Een protest indienen gaat echter niet. ‘Daarvoor moet je nieuw bewijs hebben’, legt adviseur Helmut Marko uit.

Max Verstappen kreeg de tijdstraf van de stewards in Jeddah voor ‘het onterecht een voordeel behalen door de baan te verlaten’, tijdens het gevecht met Oscar Piastri. De stewards gaven Verstappen echter niet de ‘normale tijdstraf’ van tien seconden die meestal voor het vergrijp geldt, omdat het incident in de eerste ronde plaatsvond.

Desalniettemin waren teambaas Christian Horner, adviseur Helmut Marko en Verstappen zelf het niet eens met de straf. “In de Formule 2 kreeg niemand hier een penalty voor” verdedigde Marko het moment van Verstappen, terwijl Horner zelfs foto’s meenam naar zijn persmoment. Daarop was volgens de teambaas te zien is dat Verstappen voor Piastri reed bij de apex.

“We zullen de FIA vragen om naar het nieuwe materiaal vanuit de cockpit te kijken, wat nog niet eerder beschikbaar was”, vertelt de teambaas. Dient de renstal dan ook een protest in tegen de tijdstraf? “We zullen het erover hebben en deze foto’s aan ze laten zien, maar een protest is onwaarschijnlijk.”

Geen nieuw bewijs

Marko legt uit waarom Red Bull een protest indienen niet overweegt. “In theorie kunnen we een protest indienen, maar dan moet je ook nieuw bewijsmateriaal aanvoeren. En daarvoor moet je ook weer nieuw bewijs hebben. Op de televisiebeelden kun je echter duidelijk alles zien, dus we zien geen reden om een protest in te dienen.” Verstappen zelf wil echter het hele incident achter zich laten. “Dat is niet in mijn belang,” zei hij. “Het is alleen in mijn belang om naar huis te gaan.”

