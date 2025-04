Red Bull-teambaas Christian Horner en McLaren-CEO Zak Brown staan niet geheel verrassend lijnrecht tegenover elkaar over de tijdstraf van Max Verstappen in Jeddah. De Nederlander kreeg een straf van vijf seconden voor ‘het verlaten van de baan en daar een voordeel mee behalen’. Oscar Piastri won vervolgens de race met een voorsprong van 2,8 seconden op Verstappen. Zowel Horner als Brown deelt nu zijn mening over het incident.

Het was hét moment dat uiteindelijk de uitslag van de race bepaalde: het gevecht tussen Max Verstappen en Oscar Piastri in de eerste bocht op Jeddah. De Nederlander ging vervolgens de baan af, maar hield de leiding in de race in handen. De stewards oordeelden echter dat Verstappen een onreglementair voordeel had behaald met het verlaten van de baan, en gaven de coureur daarom een vijf seconden-tijdstraf.

Volgens het officiële document van de stewards had “Auto 81 (Piastri) zijn vooras ten minste naast de spiegel van Auto 1 (Verstappen) vóór en in de apex van bocht 1 wanneer hij Auto 1 aan de binnenkant probeerde in te halen.” De bocht was volgens de stewards daarom van Piastri. Red Bull-teambaas Christian Horner is het na de race niet met de stewards eens.

Horner oneens met tijdstraf

“We hebben meestal de afspraak: ‘laat ze maar racen’. Ik weet niet waar Max in die eerste bocht naartoe had moeten gaan”, vertelt Horner tegen Sky Sports F1. “We hebben de race verloren met 2,8 seconden, dus ja, het is moeilijk. Ik denk dat het meest positieve voor ons vandaag was dat het tempo er wel was. Mijn felicitaties aan Oscar, maar het is teleurstellend om niet te winnen.” Horner toonde later nog aan de internationale pers foto’s van het moment, waarbij volgens de Brit goed te zien was dat Verstappen bij de apex nog voor Piastri reed.

Brown eens met de stewards

McLaren-CEO Zak Brown vindt in tegenstelling tot Horner dat de stewards wel juist hebben gehandeld. “Het was het geen dive bomb van Oscar, hij had duidelijk de leiding. Hij stond langszij, hij had een betere start”, aldus de Amerikaan bij F1TV. “De straf was terecht. Het was een zuivere start (van Piastri, red.), hij controleerde de race toen hij eenmaal aan de leiding lag, maar Max hield ons wel scherp.”

