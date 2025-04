Max Verstappen had na de race in Saoedi-Arabië maar weinig te zeggen over zijn tijdstraf. De Nederlander kreeg een straf van vijf seconden voor een incident met Oscar Piastri in de eerste bocht van de race in Jeddah. Verstappen was het daar niet mee eens, maar wil er na de race liever niet te veel over zeggen: ‘Want dan kan ik er een boete voor krijgen’.

Oscar Piastri had een vliegende start in Jeddah, en kwam in bocht 1 al bijna aan polesitter Max Verstappen voorbij. De Nederlander ging vervolgens van de baan, maar behield de leiding in de race. De stewards gaven Verstappen een tijdstraf van vijf seconden voor het incident, en oordeelde dat de coureur een voordeel behaalde door de baan te verlaten na de start.

Verstappen weigert in de persconferentie om nog meer woorden vuil te maken aan het incident. “De start gebeurde, en ineens wat het de vijftigste ronde. Ik kan het er waarschijnlijk beter niet over hebben, want anders kan ik er een boete voor krijgen.” De Nederlander lijkt hiermee te doelen op de strengere strafrichtlijnen van de FIA voor 2025, waarbij het gebruik van een scheldwoord met een flinke geldboete wordt bestraft.

Gevecht met Piastri

De Nederlander, die door racefans werd uitgeroepen tot Driver of the Day in Jeddah, zegt ook niet veel over het verdere gevecht met Oscar Piastri in de openingsfase. “Het gebeurde allemaal zo snel. Ik praat er maar beter niet over, want ik kan daardoor in de problemen komen.”

Voor de Australiër zelf heeft Verstappen echter wel lovende woorden over. “Mensen vergeten een beetje dat hij pas in zijn derde seizoen zit. Hij is erg goed, levert wanneer hij moet leveren en maakt bijna geen fouten. Dat vind ik heel tof. En hij heeft Mark (Webber, Piastri’s manager en oud-coureur, red.) aan zijn zijde, op dezelfde manier dat ik altijd mijn vader heb.”

‘Hoe de wereld is’

Verstappen wordt daarna nog herhaaldelijk gevraagd waarom hij niet zoveel wil zeggen over het incident in de eerste bocht. “Het is hoe de wereld op dit moment is”, legt de viervoudig wereldkampioen uit. “Je kan niet meer zomaar je mening geven. Dat wordt blijkbaar niet gewaardeerd. Of mensen kunnen de waarheid niet aan. Dat is gewoon hoe alles nu wordt, iedereen is enorm gevoelig over alles. We kunnen niet meer heel kritisch zijn. Ik vind het prima, dan hoef ik minder te praten.”

