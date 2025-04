Oscar Piastri heeft zijn derde zege van het seizoen binnen door de Grand Prix van Saoedi-Arabië te winnen. De Australiër evenaart hiermee niet alleen het aantal zeges van teamgenoot Lando Norris, vijf in totaal, maar is ook de nieuwe leider in het coureurskampioenschap.

De McLaren-coureur had een vliegende start, en ging bij de eerste bocht bijna meteen aan polesitter Max Verstappen voorbij. De Nederlander ging vervolgens de baan af en hield zo de leiding in handen. McLaren plaatste daarna met Piastri een undercut op Verstappen, en dat wierp in ronde 22 zijn vruchten af. De Australiër kwam zo aan de Nederlander voorbij, en pakte de leiding in de race.

“Ik kijk vooral rond voor een bank”, begint Piastri grappend na de zware race in Jeddah. “Het was een moeilijke race. Ik ben erg blij om te hebben gewonnen. Ik heb echt het verschil gemaakt bij de start. Ik heb me al uitgelaten over bocht 1. Daarna was het moeilijk om Max te volgen tijdens de eerste stint, mijn banden gingen eraan. De schone lucht na de pitstop was daarom erg fijn. Geweldige race, we deden alles wat we goed moesten doen, ook goed. We hebben nog iets meer nodig, want Max was wel iets te dichtbij.”

Gevecht met Verstappen

Het enige echte moment waarop Piastri voor wat raceactie zorgde, was aan het begin van de race tijdens het gevecht met Verstappen. “Toen ik eenmaal aan de binnenkant van Max zat, wilde ik niet als tweede uit de bocht komen. Ik deed mijn best, de stewards moesten wel erbij worden geroepen. Maar uiteindelijk is dat hoe ik wel de leiding kreeg. We zullen werken aan de starts.”

Tijdens de voorgaande races waren er veel problemen aan het drinksysteem van Piastri, maar de Australiër was blij dat het tijdens de hete Grand Prix van Saoedi-Arabië wel werkte. “Dat was goed. Ik kon wat drinken tijdens de race. Maar het is een van de moeilijkste races uit mijn carrière.”

