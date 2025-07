Hoever mogen Lando Norris en Oscar Piastri gaan van McLaren in hun interne strijd om de titel? De twee teamgenoten kwamen elkaar in Canada en Oostenrijk al meermaals op de baan tegen, en vochten vervolgens hard om de meeste WK-punten binnen te slepen. Volgens Norris werd de grens echter alleen in Canada overschreden: ‘De grens is eigenlijk gewoon ‘geen contact’’, onthult de Britse coureur.

Met de recentste Grand Prix-zege op zijn naam, behaald tijdens de GP Oostenrijk, staat Lando Norris aan de vooravond van zijn thuisraceweekend. De Brit heeft zestien WK-punten meer nodig dan teamgenoot Oscar Piastri om de kampioenschapsleider in te halen. De interne titelstrijd bij McLaren zorgden de afgelopen Grands Prix al meermaals voor actie op de baan, maar hoever mogen de twee coureurs eigenlijk gaan van de Britse renstal?

“De grens is eigenlijk gewoon ‘geen contact’”, legt Norris uit in de persconferentie op Silverstone. “Het is simpel maar tegelijk ook weer niet, want wanneer je op de limiet racet, is het makkelijk om een foutje te maken. We zijn de beste coureurs van de wereld, maar we maken nog steeds fouten. Toch is dat de grens waar we niet overheen willen gaan. We (Norris en Piastri, red.) mogen dicht bij elkaar in de buurt komen, en elkaar nerveus maken. Maar als we iets doms doen, dan is dat toch echt de limiet.”

‘Nog niet het niveau van vorig jaar’

Norris overschreed die duidelijke grens vanuit McLaren al eens in Canada. De Britse coureur probeerde in de slotfase van de race in Montréal een inhaalactie op Piastri te plaatsen, maar raakte in plaats daarvan de achterkant van de MCL39 van de Australiër. De race was meteen klaar voor Norris, terwijl Piastri nog wel de vierde plaats kon pakken. In Oostenrijk nam de Brit echter revanche door de Grand Prix te winnen.

“In Oostenrijk voelde ik me comfortabeler in de auto, maar ik heb nog steeds niet het idee dat ik op hetzelfde niveau zit als vorig jaar”, blikt de McLaren-coureur nog één keer terug op het weekend in Spielberg. “Ik probeer mijn vocabulaire als coureur uit te breiden, door te werken met het team en in de simulator. Maar vorig jaar voelde ik me toch echt meer in controle (van de auto, red.).”

