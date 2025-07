De GP Groot-Brittannië is de thuisrace van meerdere coureurs op de huidige grid, waaronder McLarens Lando Norris. De Brit is echter de enige thuisheld die momenteel een goede kans maakt op de titel, en zal zeer waarschijnlijk flink wat fans op de tribune hebben zitten in Silverstone om hem te steunen in zijn titelstrijd met teamgenoot Oscar Piastri. ‘Ik zal proberen om naar de fans te zwaaien wanneer ik voorbij rijd’, belooft Norris alvast voorafgaand aan zijn thuisrace.

Met een volgend één-tweetje op zak na de GP Oostenrijk, reist ook McLaren af naar Silverstone. Het Britse Grand Prix-weekend is niet alleen voor de renstal zelf een thuiswedstrijd, ook voor thuisheld Lando Norris zitten er straks genoeg fans op zijn eigen tribune. Iets waar de Britse coureur alvast enorm naar uitkijkt. “Silverstone is al een speciaal circuit, maar om mijn familie, vrienden, thuisfans en zoveel mensen van het team daar te hebben als steun, tilt het naar een hoger niveau”, blikt Norris vooruit in de voorbeschouwing. “Ik zal proberen om naar de fans te zwaaien als ik voorbij rijd, vooral die op mijn eigen Lando-tribune.”

Toch is het niet alleen maar feest voor de Brit, er moet ook een volgende goede race worden verreden. Norris staat na Oostenrijk nog maar vijftien WK-punten achter op kampioenschapsleider en teamgenoot Oscar Piastri. “Dat gezegd hebbende, dit is weer een belangrijk raceweekend en een waar ik het maximale uit wil halen. Na het resultaat in Oostenrijk wil ik dat momentum dit weekend vasthouden en ervoor zorgen dat we onze thuisfans iets geven om voor te juichen.”

‘Topvorm’

Ook Piastri hoopt het momentum na Oostenrijk vast te houden, vooral omdat het tempo van de MCL39 bemoedigend was op de Red Bull Ring. De coureur eindigde op de tweede plaats en reed een ruime zeventien seconden voor de als derde gefinishte Charles Leclerc over de eindstreep. “Met een paar goede leerpunten op zak, ben ik in topvorm om het beste uit mezelf te halen tijdens de Britse GP”, aldus Piastri. “Ik heb altijd het geluk gehad dat ik een geweldige ontvangst kreeg op Silverstone en het is gaaf om deel uit te maken van de thuisrace van het team.” Teamgenoot Norris vroeg eerder wel alvast aan de Britse fans om ook de Australiër te steunen.

Teambaas Andrea Stella kijkt niet alleen vooruit naar de Britse GP, maar staat ook even stil bij het hele 2025-seizoen van McLaren tot nu toe. “We zijn nu officieel halverwege het seizoen 2025. Het is een goed moment om even stil te staan bij ons harde werk, waardoor we in beide kampioenschappen bovenaan staan, maar ook bij alle uitdagende momenten dankzij de hevige concurrentie om ons heen”, concludeert de Italiaan. Voor Stella is er echter nog geen reden voor McLaren om op de lauweren te rusten. “We blijven ons richten op onszelf en onze eigen prestaties, wetende dat de rest van het seizoen al onze inspanningen zal vragen in deze ongelooflijk competitieve periode van de Formule 1.”

