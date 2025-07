Na een succesvol weekend in Oostenrijk vertrekt ook Ferrari naar het circuit van Silverstone. Voor de Scuderia is de GP Groot-Brittannië dit jaar extra speciaal, want het is de eerste thuisrace als Ferrari-coureur voor Lewis Hamilton. Toch verandert het Italiaanse team niet veel aan hun aanpak: ‘We zullen ons, zoals gewoonlijk, vooral op onszelf concentreren’, onthult teambaas Frédéric Vasseur.

Een derde en vierde plaats voor respectievelijk Charles Leclerc en Lewis Hamilton in Oostenrijk. Met deze resultaten was Ferrari, na McLaren, het succesvolste team van het raceweekend op de Red Bull Ring. Toch heeft de Scuderia nog wel een gat te overbruggen naar de kampioenschapsleiders. Leclerc finishte op de derde plaats namelijk bijna twintig seconden achter winnaar Lando Norris. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur hoopt in Silverstone het momentum van Oostenrijk in ieder geval vast te kunnen houden.

“De upgrades die we naar Spielberg hebben meegenomen, speelden zeker een rol bij ons goede resultaat afgelopen zondag”, steekt de Fransman van wal. Zelf was Vasseur er tijdens de race in Spielberg niet bij, vanwege privéomstandigheden. De Belgische Jérôme d’Ambrosio verving de teambaas eenmalig. “We hebben gezien hoe belangrijk het is om ons op elk aspect van onze operatie te concentreren om een sterke prestatie neer te zetten. Daarom zullen we ons, zoals gewoonlijk, op onszelf concentreren, met als doel om weer een goed weekend te hebben.”

Hamiltons eerste thuisrace als Ferrari-coureur

Het raceweekend in Silverstone is extra speciaal voor de Scuderia, omdat het de eerste thuisrace is voor Lewis Hamilton als Ferrari-coureur. Voor zowel Vasseur als Hamilton zelf heeft het Britse GP-weekend daarom een extra lading. “Wat Silverstone zo speciaal maakt, is de sfeer”, vertelt Hamilton. “Er is een reden waarom ik hier zo vaak op het podium heb gestaan en dat is de liefde van de fans. Van mijn eerste overwinning in 2008 tot mijn negende vorig jaar, het publiek is altijd bij me en waar ik ook ben op het circuit, ik voel hun energie vanuit de cockpit.”

Lewis Hamilton won in 2024 voor de negende keer de GP Groot-Brittannië, en zette zo het record voor meeste zeges van zijn thuisrace op zijn naam (Getty Images)

