McLaren-reservecoureur Pato O’Ward wil niet meer door met zijn Formule 1-verplichtingen bij de Britse renstal. De Mexicaan is sinds 2024 een van de reservecoureurs bij McLaren, het team waarmee hij ook in de IndyCar rijdt. Als het aan O’Ward ligt, gaat hij echter alleen door met racen in de Amerikaanse klasse: “Er is echt niets in mij dat ernaar snakt om als reservecoureur in de Formule 1 door te gaan”.

Pato O’Ward is sinds 2024 een van de reservecoureurs bij McLaren. De Mexicaan heeft in die rol al vijf keer een vrije training voor de renstal mogen rijden, en meegedaan aan de post-season testdagen in Abu Dhabi. Daarnaast rijdt O’Ward in IndyCar met McLaren. De Mexicaan wil zijn carrière in de Amerikaanse raceklasse echter nu prioriteit geven.

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“Ik heb de afgelopen vijf jaar geen enkele off-season gehad”, vertelt O’Ward in de Speed Street-podcast. “Ik wil genieten van mijn leven buiten het racen om, want het slokt me op en heeft me de afgelopen vijf jaar volledig in beslag genomen.” De Mexicaan heeft het inmiddels bij McLaren-CEO Zak Brown aangekaart. “Hij is degene die de touwtjes in handen heeft. Ik ben dankbaar voor de ervaringen en alles wat ik heb mogen leren in de wereld van de Formule 1. En natuurlijk was het besturen van die raceauto’s, vooral de afgelopen jaren, gewoon een geweldige ervaring om te voelen waartoe ze in staat zijn.”

‘Heb geen zin om in huidige F1-auto’s te rijden’

Toch hoopt O’Ward zijn Formule 1-verplichtingen nu gedag te kunnen zwaaien. “Maar ik denk echt dat ik me nu in een andere fase van mijn leven bevind en het kan me eerlijk gezegd niets meer schelen”, vervolgt hij. “Er is echt niets in mij dat ernaar snakt om als reservecoureur in de Formule 1 door te gaan, want ik zit op een geweldige plek in de IndyCar. Ik ben dol op de serie. Dat is waar ik wil zijn.”

Daarnaast is de IndyCar-coureur ook niet enthousiast over de 2026-auto’s. De Formule 1 rijdt dit seizoen voor het eerst met een fifty-fifty-verdeling tussen de verbrandingsmotor en elektrische energie. “Als ik kijk naar hoe de raceauto’s er momenteel uitzien, heb ik niet echt zin om erin te rijden,” aldus O’Ward.

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