Lando Norris is de laatste in een inmiddels lange reeks aan F1-prominenten die reageert op de aanhoudende geruchten rondom Max Verstappen. De Nederlander wordt steeds vaker gelinkt aan een eventuele overstap naar Mercedes. Voor Norris maakt het echter niet uit bij welk team zijn concurrent uiteindelijk terechtkomt. ‘Hij is de baas over waar hij besluit heen te gaan’, zegt de Brit, die wel van de gevechten met Verstappen op de baan geniet.

De geruchten over een eventuele overstap van Max Verstappen naar Mercedes werden nieuw leven ingeblazen nadat George Russell bevestigde dat zijn renstal wel degelijk gesprekken voert met de viervoudig wereldkampioen. Op de vooravond van de GP Groot-Brittannië is het gerucht nog altijd onderwerp van gesprek, en ook McLaren-coureur Lando Norris werd gevraagd zijn mening erover te geven.

De Brit kan echter de potentiële toekomst van zijn Nederlandse rivaal bij Mercedes niet zo heel veel schelen. “Nee, het maakt me eerlijk gezegd niet zoveel uit”, vertelt de inmiddels zevenvoudig Grand Prix-winnaar aan Sky Sports F1 tijdens het McLaren Racing Live-evenement in Londen. “Het maakt me niet uit waar hij naartoe gaat, maar ik waardeer Max als een concurrent. We racen soms hard, maar ik geniet wel van onze gevechten. En zoals hij al zei, hij is de baas over waar hij besluit heen te gaan. Max zal gaan naar waar hij denkt dat het beste is.”

‘Niet winnen van de titel is geen mislukking’

Norris zelf zit voorlopig nog goed bij McLaren, zeker omdat de renstal momenteel aan de leiding gaat in zowel het coureurs- als constructeurskampioenschap. Het is alleen teamgenoot Oscar Piastri die met een voorsprong van vijftien punten de leiding in handen heeft. Mocht de Australiër ook de titel winnen dit jaar, is het seizoen voor Norris dan mislukt?

“Ik zou er dan niet in geslaagd zijn om mijn doel te bereiken, maar ik denk niet dat je het ooit een mislukking kunt noemen”, vertelt Norris aan The Independent. “Als het veel makkelijker zou zijn en je je doel niet bereikt, kun je dat misschien een mislukking noemen. Maar het is zo’n lang seizoen, waarin je het opneemt tegen de besten van de wereld. Dan denk ik niet dat je het niet winnen van de titel ooit een mislukking kunt noemen.”

