Ook McLaren neemt een speciale eenmalige livery mee naar thuisrace de GP Groot-Brittannië. Maar waar Racing Bulls ervoor koos om hun kunstzinnige livery aan de wereld te tonen in een winkel op Oxford Street, pakte de Britse renstal groots uit met een onthulling op Trafalgar Square, midden in hartje Londen. McLaren brengt met het eenmalige chroom-uiterlijk van hun MCL39 een eerbetoon aan hun eigen geschiedenis.

De livery voor Silverstone komt voort uit de samenwerking van McLaren met Google Chrome. Het eenmalige uiterlijk verwijst terug naar de eerdere bolides van het team, voordat de renstal overging op de inmiddels welbekende papaja-kleur. De MCL39 heeft voor de GP Groot-Brittannië een zilver uiterlijk met oranje tinten. Coureurs Lando Norris en Oscar Piastri onthulden de livery tijdens het McLaren Racing Live-evenement in hartje Londen. Het moment werd door duizenden fans op Trafalgar Square bijgewoond.

Duizenden fans kwamen af op het McLaren Racing Live-evenement op Trafalgar Square, Londen, waar naast de livery-onthulling ook DJs optraden, racesimulators stonden en fans de MCL39 konden zien (Getty Images)

Racepakken

Naast een nieuwe livery voor hun bolides krijgen Norris en Piastri ook speciale racepakken voor het Britse raceweekend. Beide coureurs zullen eenmalig in het zwart rondrijden, met de kleuren van sponsor Google Chrome aan de zijkant. Het is niet de eerste keer dat McLaren voor een chroom-uiterlijk kiest. Eerder koos de renstal al voor vergelijkbare eenmalige liveries voor de GP Groot-Brittannië in 2023 en voor de Grand Prix in Austin in 2024.

Bekijk de nieuwe livery en racepakken hieronder:



(Foto’s/credit: McLaren)

